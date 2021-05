Cristina Chiabotto è diventata mamma/ È nata Luce Maria: “Sei il regalo più bello”

Cristina Chiabotto è diventata mamma: il 7 maggio 2021 è nata la figlia Luce Maria. “Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”, ha scritto la ex Miss Italia pubblicando su Instagram una foto della piccola mano della bambina. Tantissimi i messaggi dal mondo dello spettacolo: da Francesca Barra a Cristina Marina, da Giorgia Palmas ad Emanuel Filiberto di Savoia. Anche il papà, Marco Roscio, ha annunciato sul suo profilo social al nascita della figlia: “Giusto in tempo per festeggiare una super mamma ed una super donna!”. La showgirl torinese aveva annunciato a gennaio di essere incinta e qualche mese dopo aveva rivelato il nome della bambina: il secondo nome, Maria, è dedicato alla sua nonna, morta nel 2020 a causa del COVID-19.

Cristina Chiabatto: la nascita di Luce Maria

La nascita della piccola Luce Maria era prevista per il 4 maggio, come aveva raccontato Cristina Chiabotto a “Verissimo”, ma ha tardato di solo pochi giorni. All’inizio della gravidanza la ex Miss Italia ha contratto il Coronavirus, come aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”. Nello studio di Canale 5 aveva anche ricordato la nonna Maria, scomparsa a maggio 2020: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna… Per me lei era tantissimo, era una donna piena di sorrisi. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.

