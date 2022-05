Cristina Chiabotto svela: “A luglio nascerà la mia bambina”/ “Nome? C’è una lista…”

Cristina Chiabotto è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 14 maggio 2022. La showgirl, che è già mamma della piccola Luce Maria, è di nuovo in dolce attesa. È all’ottavo mese: “Ho annunciato tardi la gravidanza rispetto all’altra volta. Ho scelto di proteggermi in tutti questi mesi e dare l’effetto sorpresa a tutti. Nell’ultimo anno sono cresciuta anche io, ho capito che diventare mamma è il mestiere più bello al mondo e che, malgrado si possano avere buoni esempi in famiglia, alla fine sei tu che ti devi cimentare e calare nella parte”.

Il papà di Luce Maria, Marco Roscio, “non è un mammo – ha asserito Cristina Chiabotto –. Lui è straordinario, sono molto fortunata ad averlo al mio fianco. Speriamo che venga fuori un bel mix di tutti e due. Lui è determinato, io sono quella più romanticona e dolce. Con l’arrivo di nostra figlia non siamo cambiati come coppia, riusciamo a ritagliarci i nostri momenti. Siamo concentrati sulla piccola, ogni periodo della giornata è dedicato a lei, ma non rinunciamo al nostro essere donna e uomo”.

CRISTINA CHIABOTTO: SVELATO IL SESSO DEL BIMBO CHE ASPETTA

Nel prosieguo di “Verissimo”, Cristina Chiabotto ha tenuto a sottolineare che per essere una brava mamma per i propri figli è importante “essere realizzate, sentirsi bene con se stesse, inseguendo i propri sogni”. Un modo per dire che anche a livello professionale potrebbero non mancare nuovi stimoli. Intanto, in chiave familiare, a Marco Roscio la notizia del secondo bebè in arrivo è stata data da Cristina Chiabotto mentre lei aveva il Covid e, dunque, si trovavano separati all’interno della loro abitazione: “Gliel’ho detto da una stanza all’altra. Dal 1° luglio in avanti saremo in quattro, siamo veramente emozionati”.

Infine, l’ex Miss Italia, con l’aiuto della grafica di Canale 5, ha svelato il sesso del bimbo: si tratta di una femminuccia. Il toto-nomi è già iniziato in casa Roscio-Chiabotto? “Con tutto relax dico a tutti voi che non abbiamo ancora il nome…. C’è una lista, magari la guarderemo e sceglieremo! Il mio Marco temo scapperà… Anche il nostro cane è femmina!”.











