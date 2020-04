Cristina Tomasini, dedica a Francesco Oppini/ “Buon compleanno amore, lontani ma..”

Cristina Tomasini e Francesco Oppini stanno trascorrendo la quarantena lontani. A rivelarlo è la bellissima Cristina che, nel giorno del compleanno del fidanzato, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto di coppia scrivendo una bellissima dedica d’amore al fidanzato che oggi compie 38 anni. “In giornate come queste, dove sognare è l’unica cosa che si ha, cerco di raggiungerti con la mente per sentirti vicino, per saperti qui con me”, scrive Cristina che, con Francesco Oppini e Alba Parietti ha partecipato ad una delle ultime puntate di Domenica Live. Innamoratissimi, Cristina e Francesco, come molte altre coppie, sono costretti a stare lontani per rispettare la quarantena, necessaria per sconfiggere il coronavirus. Nel giorno del compleanno del fidanzato, però, la lontananza è ancora più difficile da sopportare e Cristina cerca di colmare le distanze lasciandosi condividendo sui social i suoi sentimenti.

CRISTINA TOMASINI, LE PAROLE D’AMORE PER IL COMPLEANNO DEL FIDANZATO FRANCESCO OPPINI

Sempre molto riservata, Cristina Tomasini fa un’eccezione e, nel giorno del compleanno di Francesco Oppini, tira fuori tutto l’amore che la lega al figlio di Alba Parietti. Sentendo profondamente la mancanza del fidanzato, Cristina, nell’augurare buon compleanno a Francesco, gli rivolge anche un appello: “ricordati di tutti i baci in sospeso, delle volte nelle quali avresti voluto abbracciarmi ma io fisicamente non c’ero, ricordati perchè torneremo a viverci e ogni bacio avrà un sapore diverso, il sapore che non è stato tempo perso averti aspettato così tanto”, scrive la Tomasini. Poi conclude così il suo messaggio d’amore: “ricorda, siamo lontani eppure così vicini, forse perchè lontani non si è se si è vicino al cuore. Buon compleanno amore mio”. Tra i tanti like e commenti, poi, spuntano quelli di Alba Parietti che, oltre a lasciarle un like, ha commentato con tre cuori rossi.



