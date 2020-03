Alba Parietti a Domenica Live/ Con Francesco Oppini e la nuora Cristina Tomasini

Aria di tempesta a casa di Alba Parietti, o meglio sui social della nota showgirl. In questi giorni l’Alba nazionale ha deciso di dire la sua sul Coronavirus e sull’uso della mascherina che, come ricordiamo, è consigliato solo per chi è a rischio o chi sospetta di essere stato infettato dal virus. Alba però non ci sta: “Cretina, disinformata, cosa sei un medico? Hai fatto l’ennesima figura di mer**, arrogante di mer** la mascherina serve solo per non contagiare gli altri. E se anche fosse? Vi sembra cosa da poco se tutti lo facessimo? Traduzione: chi se ne frega degli altri, se io sono infetto, malato io malati tutti. Io posso contagiare, degli altri che accidenti me ne frega?”. Nella foto, la Parietti indossa la mascherina e i guanti usa e getta e nonostante la precisazione, in merito ad un suo precedente intervento, il popolo del web si è comunque scatenato contro di lei. “Sei una donna sull’orlo di una crisi di nervi”, le scrive qualcuno, “tra un po’ arriverà l’estate e farai tre mesi di selfie ad Ibiza e dimenticherai queste tue false moine con la mascherina”. La polemica però è continuata anche nei giorni successivi, quando Alba ha deciso di pubblicare una foto con il figlio Francesco Oppini. “I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici”, scrive la showgirl. Fra i commenti spunta invece quello di chi nei giorni scorsi ha dato il via ad una nuova polemica, finita con un moto di odio nei confronti di Alba. Dispiaciuto, l’utente ha fatto le sue scuse alla Parietti, ma non è servito a nulla. “Per una battuta innocua io mi prendo della carogna. Lei dice che bisogna ammettere le proprie responsabilità davanti ad una tastiera e usa una falsa identità per assumersi le sue responsabilità? Mi sembra che lei sia disinformato oltre che incoerente. Ci metta la faccia e mi parli delle mie ‘responsabilità’. Ridicolo”, ha risposto la showgirl affilando ancora di più le unghie. Clicca qui per guardare la foto di Alba Parietti e leggere i commenti

ALBA PARIETTI, IL FIGLIO FRANCESCO E LA NUORA A DOMENICA LIVE

Alba Parietti ritorna sul piccolo schermo per parlare del suo libro Da qui non se ne va nessuno, pubblicato lo scorso novembre con l’editore Baldini Castoldi. Oggi, 1 marzo 2020, la showgirl sarà ospite di Domenica Live con il figlio Francesco Oppini e con la compagna di quest’ultimo, Cristina Tomasini, proprio per parlare del romanzo in cui racconta gioie e dolori di una vita intera. A partire dalla sofferenza provata dalla madre e per la stessa e il dolore legato alla sua scomparsa. Un sentimento che però l’ha spinta a ripercorrere e ricostruire anche la storia della sua famiglia, trasformandolo così in un viaggio terapeutico. Non si tratta quindi della famiglia che Alba si è costruita con Franco Oppini, l’ex marito che le ha permesso di diventare mamma di Francesco, ma delle sue radici più profonde, che incrociano diverse generazioni e parlano del passato. In occasione dell’ospitata in tv, precisa Alba in uno dei suoi post, i tre parleranno anche “Di noi la sera”. Oppini junior infatti è fidanzato da tempo con Cristina e anche se entrambi erano dati per certi a Temptation Island Vip, hanno scelto di non partecipare al reality. Nulla a che vedere però con il rapporto che la ragazza è riuscita a creare con la Parietti, che ha benedetto ufficialmente la coppia nel luglio dell’anno scorso.

