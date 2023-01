Cristina D’Avena, Concerto per la pace/ “Non sono mamma per un motivo…”

Cristina D’Avena al Concerto per la Pace coi suoi successi più iconici

Non poteva mancare Cristina D’Avena tra gli ospiti del Concerto per la Pace, in onda questa sera, domenica 1 gennaio su Canale 5. Una serata che vedrà la voce dei cartoni animati tra le protagoniste assolute. Una vera e propria ospite d’onore, pronta a deliziare il suo pubblico coi suoi successi senza tempo. Successi sfornati in una meravigliosa carriera, lunga ben quarant’anni. Quarant’anni di sacrifici, superati con impegno e determinazione.

La cantante delle sigle dei cartoni animati degli anni ottanta e novanta, ha saputo reinventarsi con grande abilità nel corso del tempo, mettendo le mani su un traguardo importante, vale a dire quattro decenni di carriera. Non sono mancate le rinunce personali per raggiungere determinati obiettivi. Cristina D’Avena non fa mistero di aver riposto nel cassetto parecchi desideri, senza però accusare rimpianti ad oggi. “Ero totalmente immersa nella carriera, non ho pensato alla maternità ed è per questo che oggi non sono mamma”, ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair.

Cristina D’Avena e l’amore smisurato per il suo lavoro ed il suo pubblico: “Mi piace e mi fa stare bene”

La fatina dei cartoni animati, così, ha detto no alla maternità, per concentrarsi su quella che è stata e continua ad essere una carriera di tutto rispetto. Cristina D’Avena è diventata una voce iconica per diverse generazioni e ancora oggi, come dicevamo, continua ad appassionare grandi e piccini. Difficile capire quale sia il suo segreto, ma di certo la cantante piace così come è. “Sono una persona molto frizzante”, ha affermato Cristina D’Avena, sottolineando l’amore e la passione che prova nei confronti del suo lavoro ancora oggi, dopo tanti anni di attività.

“Questo lavoro mi fa stare bene: quando canto e mi metto in gioco mi piace, così come la risposta del pubblico, anche se devo sempre migliorarmi e migliorare. Mi piace accontentare me e il pubblico”, ha raccontato. E questa sera, quindi, tenterà di accontentarlo di nuovo. Per farlo basterà rispolverare i successi più iconici e apprezzati del suo repertorio.











