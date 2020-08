Cristina D’Avena/ Un’estate fra bikini mozzafiato, vacanze e concerti

Tanti gli ospiti presenti alla puntata di stamane, 24 agosto, di “C’è Tempo Per”, programma di Rai Uno condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, e fra questi anche la nota e amata cantante Cristina d’Avena. La 56enne bolognese colloquierà con i due padroni di casa, molto probabilmente ripercorrendo la sua carriera, e nel contempo, parlando dell’estate che giunge ormai alla conclusione. La bella d’Avena ha allietato i suoi fan pubblicando una serie di foto e video sulla propria pagina Instagram in queste settimane, come ad esempio l’ultimo filmato risalente ad un paio di giorni fa, in cui la stessa cantante di infinite sigle dei cartoni, in particolare a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, si è immortalata mentre era al timone di una barca, al grido de “All’arrembaggio”, altro suo successo “cartoonesco”, con l’aggiunta della didascalia “Chi mi segue?”. Molti coloro che hanno apprezzato il video, ed in particolare i maschietti, che sono stati letteralmente rapiti non soltanto dalla simpatia della cantante, ma anche dal suo fisico ancora stellare nonostante l’età avanzi per tutti.

CRISTINA D’AVENA, FISICO DA ETERNA RAGAZZA

La D’Avena appare la classica eterna ragazzina, il cui tempo sembrerebbe essersi fermato al periodo di Bim bum bam su Italia 1, nonché di Paolo Bonolis e del pupazzo Uan. Un’estate passata in vacanza per la bella e brava bolognese, fra scatti in bikini, filmati, ma anche esibizioni live. Rispettando rigorosamente le restrizioni post-covid, lo scorso 6 agosto la D’Avena si era esibita presso il centro commerciale Coop di Montecatini, mentre per il prossimo 17 settembre, fra meno di un mese, è prevista una nuova esibizione con i Gem Boy, altro storico gruppo che canta i cartoni, precisamente in quel di Modena. Nell’attesa, ascolteremo oggi le parole di Cristina d’Avena in diretta su Rai Uno a partire indicativamente dalle ore 10:00: tutti collegati sul primo canale fra poco più di un’ora.



