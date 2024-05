Cristina e Caterina, chi sono le figlie di Marino Bartoletti/ Una carriera nel mondo dello spettacolo

Caterina e Cristina sono le amate figlie del noto giornalista televisivo Marino Bartoletti. Le due sorelle sono nate dall’unione tra lo scrittore e la sua compianta moglie, Carla Brunelli, tragicamente scomparsa nel 2016 a causa di un incidente domestico. Non si sa molto sulle vite di Caterina e Cristina, dato che entrambe hanno scelto di rimanere lontane dai riflettori. Hanno preferito non essere “associate” al nome del padre per evitare favoritismi e costruire le proprie carriere con le proprie forze.

Questa decisione, per certi versi audace, ha permesso alle figlie Caterina e Cristina di emergere autonomamente nel mondo dello spettacolo, ma cosa sappiamo sul loro conto? Cristina è una scenografa di successo, mentre la sorella Caterina lavora come attrice ed un’insegnante di recitazione. Caterina, in particolare, ama particolarmente il suo mestiere, adora stare a contatto coi più piccoli e trasmettere loro le basi della recitazione con dedizione e amore

Caterina e Cristina Bartoletti hanno reso il padre Marino 3 volte nonno. Le emozioni del giornalista “Quando sto coi nipoti sono disarmato”

Le figlie di Marino Bartoletti hanno anche regalato al celebre giornalista la gioia di diventare nonno per tre volte. Marino ha parlato spesso con gli occhi a cuore di questo ruolo nelle sue apparizioni televisive. In un’intervista rilasciata al programma I Fatti Vostri, ha descritto il suo rapporto con i nipoti come “disarmante”. Il noto opinionista ama passare del tempo con loro e non nasconde il suo divertimento nel giocare con i piccoli, sottolineando quanto ci sia da imparare nel contatto con le nuove generazioni.

“Quando sto con i miei nipoti, sono completamente disarmato”, ha confessato ancora il giornalista, mostrando un lato tenero e umano che non siamo abituati spesso a vedere in pubblico. Ma d’altra parte se i figli sono “un pezzo di cuore” anche i nipoti non fanno eccezione.











