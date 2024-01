Cristina Fogazzi, chi è il marito Massimo Portulano/ “Mio marito mi segue ovunque”

Cristina Fogazzi, chi è il marito Massimo Portulano

Cristina Fogazzi, conosciuta come Estetista Cinica, sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo questo primo pomeriggio. L’imprenditrice parlerà della sua carriera, ma anche della sua vita privata. Fogazzi è sposata dal 2018 con Massimo Portulano, suo fidanzato storico, che lavora nel settore commerciale della Latteria Sorresina.

Nathaly Caldonazzo, e l’incidente del 2018 “Sono claudicante“/ “Potevo finire in carrozzina…”

Le nozze sono state celebrate nella laguna di Venezia, con una festa al Paradiso Perduto di Cannaregio. La coppia ha però deciso di non avere figli. Di fronte alla curiosità dei fan rispetto a questo argomento, Estetista cinica ha dichiarato: “E’ un confine sulle cose chiedibili. Anche perché le informazioni sulla mia mancata maternità non apportano nulla alla tua vita se non aver soddisfatto una curiosità da pettegolezzo dal parrucchiere e magari mi stai chiedendo di una cosa dolorosa. Ma ce la facciamo a farcela?.” La coppia però ha un cagnolino, Otto: “Mio marito e il cane mi seguono ovunque”, ha detto l’imprenditrice a Cfmt.

Amadeus e i co-conduttori di Sanremo 2024/ "Mengoni è cresciuto tanto, Giorgia sa intrattenere, Fiorello..."

Cristina Fogazzi e il successo sui social: “Gli influencer sono come riviste”

“Facevo l’estetista e, a un certo punto, ho cominciato a parlare di cosa facevo nel mio centro estetico su Instagram. Le persone si sono fidate di me e dei prodotti che utilizzavo e hanno cominciato a seguirmi” queste le parole di Estetista cinica ai microfoni di Uno mattina.

E ancora: “Se vendi il prodotto, dove lo pubblicizzi oggi – ha chiesto la Fogazzi –? La tv si è frammentata rispetto all’offerta iniziale, la carta stampata è sempre meno venduta… Dunque, se io voglio far vedere il mio prodotto, punto sul profilo Instagram di un influencer seguito da milioni di persone”.

Renato Pozzetto: "Mia moglie Brunella? Penso a lei in continuazione"/ "Avrei potuto darle di più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA