Cristina Garofalo, chi è la moglie di Pio D’Antini/ “Mi ha conquistato perché…”

Cristina Garofalo è la moglie del comico Pio D’Antini. La loro storia d’amore è nata in tenera età. I due, entrambi di Foggia, si sono conosciuti quando avevano appena 18 anni e innamorati. Da allora non si sono più lasciati, condividendo fin da subito i loro sogni. Giovanissimi si sono trasferiti a Milano in cerca di successo, lei nel mondo della moda e lui nello spettacolo. Sono sposati dal 2016 e poco dopo è nata la figlia Chiara, che oggi ha 5 anni. Cristina Garofalo è nata a Foggia nel 1988. 33enne, ha iniziato a lavorare come modella da giovanissima. Ha partecipato a Miss Italia e successivamente alle selezioni di Striscia la Notizia per le Veline, arrivando in semifinale. Oggi continua a lavorare come modella e dedica molto tempo alla figlia Chiara. Innamoratissima di Pio, su Instagram è iscritta con il cognome del marito. I due si sono conosciuti durante l’adolescenza, ad una festa in discoteca e Foggia e si sono subito innamorati. Il loro legame non si è mai indebolito, nemmeno quando per entrambi è arrivato il successo. Dopo alcuni anni di convivenza a Milano infatti, Pio e Cristina si sono sposati con una romantica cerimonia a Foggia, il 15 luglio del 2016. Alle nozze non poteva mancare Amedeo, l’inseparabile amico di Pio, e la moglie Maria Finizio, con la quale Cristina ha ottimi rapporti.

Dora, mamma di Pio D'Antini/ "Si chiama come un santo ed è buono e sensibile"

Cristina Garofalo e la proposta di nozze di Pio

Pio D’Antini ha sempre dichiarato di aver trovato nella moglie un rifugio sicuro. Il comico in un’intervista a Spy aveva infatti rivelato: “Ci siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita. E’ come se fossimo sposati da sempre, quasi come con Amedeo”. Il comico foggiano ha aggiunto che la figlia e la moglie rappresentano per lui un porto sicuro: “Loro sono il vero e sacro rifugio sicuro”. Qualche tempo fa, Cristina Garofalo aveva raccontato qualcosa in più sulla proposta di nozze: “Quando ho detto che è romantico non l’ho detto a caso, la proposta è stata fatta da manuale. Non solo in una città super romantica, ma sotto il monumento più visitato al mondo. Sì, Parigi, ai piedi della Tour Eiffel”.

PIO E AMEDEO/ Bacio in bocca a Maria De Filippi: "Sarai prima beata da viva..."

Cristina aveva definito Pio un uomo romantico: “Ci siamo conosciuti a febbraio del 2006 in discoteca a Foggia, io non lo avevo mai visto, lui invece mi ha detto in seguito che mi aveva notata in un programma di una rete televisiva locale e sembra sia stato colpo di fulmine, tanto da confidare a un amico che mi avrebbe sposata. Neanche mi aveva ancora rivolto la parola. Dopo quell’incontro in discoteca ci siamo frequentati e dal 9 marzo 2006 è partita la nostra storia d’amore e sette anni fa ci siamo trasferiti a vivere assieme a Milano. Mi ha conquistato perché lui è dolce e romantico e poi quante risate, insieme ci divertiamo moltissimo”. Cristina e Pio sono affiatati e complici. Chissà che Chiara non avrà prima o poi un fratellino o una sorellina.

LEGGI ANCHE:

Cristina Garofalo e Chiara, moglie e figlia Pio D'Antini/ Dediche d'amore "Tu sei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA