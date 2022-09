Cristina Garofalo, chi è la moglie di Pio D’Antini (Pio e Amedeo)/ “Lui è dolce e romantico”

Cristina Garofalo e il primo incontro con Pio D’Antini

Cristina Garofalo è la moglie del comico Pio D’Antini del duo Pio e Amedeo. Un amore nato quando erano entrambi adolescenti visto che si sono incontrati per la prima volta nella loro città natale: Foggia. Proprio il comico parlando del primo incontro con la compagna ha rivelato dalle pagine del settimanale Spy: “ci siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita. E’ come se fossimo sposati da sempre, quasi come con Amedeo”. Anche la donna parlando del marito ha detto: “ci siamo conosciuti a febbraio del 2006 in discoteca a Foggia, io non lo avevo mai visto, lui invece mi ha detto in seguito che mi aveva notata in un programma di una rete televisiva locale e sembra sia stato colpo di fulmine, tanto da confidare a un amico che mi avrebbe sposata. Neanche mi aveva ancora rivolto la parola. Dopo quell’incontro in discoteca ci siamo frequentati e dal 9 marzo 2006 è partita la nostra storia d’amore e sette anni fa ci siamo trasferiti a vivere assieme a Milano”.

Cristina Garofalo, chi è la moglie di Pio D'Antini/ "Mi ha conquistato perché…"

A chi le ha chiesto cosa l’abbia conquistata di Pio ha confessato: “mi ha conquistato perché lui è dolce e romantico e poi quante risate, insieme ci divertiamo moltissimo”. La coppia, infatti, è molto complice e innamorata.

Pio D’Antini: “mia moglie Cristina Garafolo e i miei figli sono il mio rifugio sicuro”

Cristina Garofalo e Pio D’Antini sono più innamorati che mai. Un amore nato quando erano entrambi diciottenni e che non è stato scalfito minimante dal grandissimo successo del comico foggiano. Anzi la coppia, dopo aver realizzato i propri sogni, si è sposata nel 2016 e dal loro amore è nata anche una figlia di nome Chiara. Proprio il comico parlando della moglie e della figlia ha rivelato: ” loro sono il vero e sacro rifugio sicuro”.

La moglie di Pio D’Antini ha poi rivelato che a conquistarla è stato l’animo romantico del comico che le ha fatto la promessa di nozze a Parigi: “quando ho detto che è romantico non l’ho detto a caso, la proposta è stata fatta da manuale. Non solo in una città super romantica, ma sotto il monumento più visitato al mondo. Sì, Parigi, ai piedi della Tour Eiffel”.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA