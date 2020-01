Cristina Incorvaia Vs Antonella Elia/ “Disgustosa e ingiustificabile!” (GF Vip 2020)

Ormai sembra che vada di moda il fatto di volersi dividere in due gruppi: donne che amano le donne e donne che non lo fanno. Da qualche parte sta Antonella Elia? Lei ha ribadito ieri al Grande Fratello Vip 2020 di amare le donne ma, intanto, questo non significa che deve dire di tutte che sono belle e brave e se nei giorni scorsi nel suo vortice c’è finita Fernanda Lessa, perché antipatica, questa volta è Valeria Marini ad esserci finita perché non “figa” come tutti pensano e dicono. Queste nuove offese ai danni di una donna non sono andate giù a Cristina Incorvaia, cugina di Clizia Incorvaia, che subito dopo sui social ha preso di mira la showgirl sottolineando quanto il suo modo di fare sia “ingiustificabile” e recidivo visto che spesso finisce al centro delle polemiche per questo suo modo di fare.

CRISTINA INCORVAIA CONTRO ANTONELLA ELIA DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP 2020 DI IERI

In particolare, proprio in risposta al video della sua arringa di ieri sera, Cristina Incorvaia ha detto la sua su Antonella Elia: “La Sig.ra Elia non ha fatto una battutina come può capitare a tutti ma è recidiva nel suo offendere, insultare con modi e atteggiamenti non delicati. Non facciamo finta di non sapere che è sempre al centro di discussioni per questo suo essere…da sempre! Non soffermatevi solo al “cessa” e “mostro” dell’altra sera facendo di un carnefice una vittima!“. Certamente l’ex dama del trono over di Uomini e donne non le ha mandate a dire alla compagna di avventura della cugina Clizia e c’è già chi spera di vederla in casa non solo per riabbracciare quest’ultima ma anche per un faccia a faccia con la Elia e a quel punto siamo sicuri che le offese non mancheranno nemmeno per lei anche se i suoi commenti si concludono con un: “Una donna che non soffre d’invidia ed è pura, non si permetterebbe mai di dare della “cessa” e del “mostro” ad un’altra donna!!! È disgustoso. Il buonismo non c’entra niente con l’essere delicate e solidali senza urtare la sensibilità di un’altra persona!! Sono offese ed in quanto tali, non giustificabili!“.

Ecco il video del momento e i relativi commenti:





