Antonella Elia: “Francesca Barra deve avere paura di me”/ “Sei volgare e…” (GF Vip)

Scontro a distanza tra Antonella Elia e Francesca Barra. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020, l’ex valletta di Mike Bongiorno si è scagliata contro la Barra che l’ha attaccata a La Repubblica delle Donne difendendo Taylor Mega e Valeria Marini contro cui la Elia si è lasciata andare a dichiarazioni forti. La presa di posizione della moglie di Claudio Santamaria ha fatto sbottare la Elia che, in casa, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo con i coinquilini. “Quella mia collega, la Barra, quando torno da chiambretti vedrà” – sono le parole dette dalla Elia come riporta Bitchyf. “Dice che mi devono cacciare dal GF? Ma devono cacciare lei dall’albo dei giornalisti. Quella può dire qualsiasi cosa che non se la ca*a nessuno. Sono anni che cerca visibilità”, aggiunge. Poi torna sulla lite con Taylor Mega: “da Chiambretti aveva rimarcato la mia lite con Taylor Mega e il termine mig*otta. E’ una paracu*a. Questa deve avere paura. Se mi richiamano al Chiambretti, deve davvero avere paura di me“, conclude.

ANTONELLA ELIA ATTACCA, FRANCESCA BARRA REPLICA: “SEI VOLGARE E OFFENSIVA”

La replica di Francesca Barra non si è fatta attendere. Con un post pubblicato su Facebook, la giornalista ha risposto duramente ad Antonella Elia ribadendo la propria opinione. “Antonella Elia, tu per me non sei schietta o sincera. Ti devono togliere il microfono!!! Dicono che la Elia, mia vicina di posto da Chiambretti, che ho “osato” contestare perché ha definito Tylor Mega “troia” in trasmissione, che mi seguiva su Instagram, con la quale parlavo non poco… al GF mi avrebbe minacciata di volermi dire due paroline quando esce. Faccia pure“, scrive la Barra. Convinta che il modo di fare della Elia non sia corretto, la giornalista esorta la gieffina a chiedere scusa a tutte le donne per le parole usate nei confronti di Taylor Mega e di Valeria Marini. “Ma dopo aver chiesto scusa alle donne che ha insultato. Compresa la Marini che per lei sarebbe “culona” e “cessa”. Io combatterò sempre chi offende. Quando parliamo in tv abbiamo una responsabilità che deriva da un privilegio. Non sprechiamo questo dono con le minacce. Tu sei tutto ciò che un essere umano non deve essere : volgare e offensiva e prosaica”, aggiunge. In una serie di storie pubblicate su Instagram, poi, lancia un appello ai followers affermando che il dolore che si prova nella vita non dà a nessuno il diritto di attaccare gratuitamente la gente. “Vi hanno fatto vedere dei servizi in cui Antonella Elia era offensiva e vi hanno fatto vedere un’altra faccia di Antonella Elia che ha sofferto e questa cosa mi dispiace profondamente, però, non la mette in condizione di poter essere cattiva o offendere il prossimo“, conclude.





