Cristina Marino con Luca Argentero: “Il resto è noia”/ Frecciatina a Myriam Catania?

“Tutto il resto è noia”. La frase della nota canzone di Franco Califano incornicia lo scatto che Cristina Marino ha pubblicato oggi 18 settembre su Instagram. Una foto che la vede tra le braccia del suo compagno Luca Argentero. I due si sorridono, complici, facendo trasparire quel grande amore che da pochi mesi ha portato alla nascita della loro bambina. Una foto e una frase, significativa, che arriva in un giorno particolare: l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero. Una semplice coincidenza, con grande probabilità, che però non è rimasta inosservata. Qualcuno potrebbe quasi vederla come una frecciatina lanciata in direzione della Catania che, tuttavia, oggi ha una vita privata e amorosa ben lontana da Argentero e, dunque, dalla Marino.

Cristina Marino e Luca Argentero più innamorati che mai!

Ipotesi pungenti a parte, ciò che traspare in modo totale dalla foto di Cristina Marino e Luca Argentero è una sola cosa: l’amore. La bellezza della coppia ha infatti scatenato non pochi commenti sotto lo scatto preso in questione. C’è chi scrive “Siete uno spettacolo. W l amore.”; chi ancora “Chissà Nina che bella con due genitori cosi”, e “Quanto siete belli!! Fate venire la voglia di amare”, e chi invece invita Argentero a “fare la proposta di matrimonio. Qui ci vuole l’anello!” Un argomento che la coppia ha più volte affrontato in questi mesi, ritenendolo ancora lontano dalla loro vita. Che le cose possano cambiare quanto prima?

