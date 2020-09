Luca Argentero, ex moglie Myriam Catania/ Lei: “Non gli racconto le mie cose”

Luca Argentero sta vivendo appieno questi primi giorni da papà. Su Instagram lo vediamo amorevole con la sua piccola, nata dall’amore folle con Cristina Marino. La neonata stringe il viso del suo papà con le manine, mentre lui chiude gli occhi, in estasi per quel contatto. “Schermaglie amorose”, scrive l’attore, scatenando i fan con commenti di varia caratura. Giovanni Scifoni infatti non ci ha pensato due volte a metterlo in guardia sul futuro: “La fase successiva è quando comincia a infilarti le unghie tra le gengive. Sarà fantastico, vedrai”. Clicca qui per guardare la foto di Luca Argentero e leggere i commenti. Il momento è più che idilliaco e forse anche per questo l’artista ha deciso di non dire la sua in merito alle ultime dichiarazioni dell’ex moglie Myriam Catania. I due sono riusciti a mantenere dei buoni rapporti, nonostante la rottura, ma non si considerano amici. “Non gli racconto le mie cose di tutti i giorni”, ha detto lei a Chi, “un rapporto nato per amore non può morire in altro modo”. Questo però non le ha impedito di chiedere proprio al suo ex un consiglio riguardo all’invito ad entrare al Grande Fratello Vip 5. Dal canto suo, Luca le ha illustrato tutti i pro e i contro, poi ovviamente l’ha lasciata libera di decidere per se stessa.

Luca Argentero: con Cristina Marino allargheranno la famiglia?

Luca Argentero e Cristina Marino pensano già ad allargare la famiglia. A poche settimane di distanza dalla nascita della primogenita Nina Speranza, i due innamorati potrebbero aver già iniziato a parlare del futuro. “Mi piacerebbe avere tre figli”, ha detto lei in un’intervista, “se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”. Non è solo questa una delle caratteristiche di Argentero, sempre più ben voluto dal pubblico italiano. Grazie al suo profilo Instagram possiamo scoprire molto di più riguardo alla sua personalità, come quell’eterno Peter Pan che alberga nel suo animo. “Bambino per sempre”, scrive infatti sui social, allegando la foto di un complemento d’arredo ispirato alla favola di Pinocchio. Si tratta di una balena bianca con una luce all’interno che illumina la sagoma del burattino di legno. Clicca qui per guardare la foto di Luca Argentero. Pochi giorni prima un’altra rivelazione: “Omaggio al re”, ha scritto per commentare una foto in cui solleva in alto la piccola Nina Speranza. Il richiamo a Il Re Leone è più che immediato e a quanto pare Argentero ha fatto le cose per bene. “Hai cantato ‘NAAAZVEGNAAAH’?“, gli chiede la Iena Nicolò De Devitiis in un commento. “A squarciagola”, gli risponde l’attore.

