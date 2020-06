Cristina Marino, critiche dal web/ “Mangi poco e ti alleni troppo!”, lei sbotta!

Cristina Marino è finita nel mirino del web. La compagna di Luca Argentero ha partorito solo poche settimane fa e appare desiderosa di tornare ad allenarsi. È proprio un video in cui si allena, seguito da quello di un brunch, ad aver scatenato una pioggia di critiche dal web. “Mangi pochissimo e ti alleni troppo!” ha scritto qualcuno, trovando che per una neo-mamma questo sia un atteggiamento sbagliato. Qualcuno, di fronte a queste immagini, ha anche ipotizzato che probabilmente “Non allatti!”, ipotesi alla quale però la Marino ha replicato con durezza: “Che palle! Se una si sente di allenarsi fa bene a farlo, non è vero che chi allatta deve mangiare di più!”. Da qui, poi il lungo sfogo dell’attrice e la risposta a chi ha messo parola in quella che è la sua vita privata.

Cristina Marino replica alle critiche: “È la mia vita”

“Che palle! Ho pubblicato un video vecchio per scelta, anche se non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima.” ha esordito Cristina Marino. Così ha spiegato: “Non è un messaggio sbagliato perché c’è scritto Monday Motivation… Riguardandolo mi ha fatto venire voglia di allenarmi, visto che non mi alleno da moltissimo e mi manca parecchio dato che è la mia vita. Così ho pubblicato un video, detto questo sicuramente fare un allenamento ad alta densità non va bene, parlo per me”, ha aggiunto la compagna di Luca Argentero. Servirà questo sfogo a placare le critiche? Staremo a vedere…

Visualizza questo post su Instagram •MONDAY MOTIVATION• @befancyfit #theprogram #functionaltraining Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 15 Giu 2020 alle ore 5:11 PDT





