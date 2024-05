Cristina Parodi e Giorgio Gori, genitori di Angelica Gori/ La storia e la figlia cantautrice “chiamamifaro”

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono i genitori di Angelica Gori, cantautrice tra i nomi del Concertone del 1° maggio a Roma nota al pubblico come “chiamamifaro“. La vena artistica l’ha portata a costruire un percorso tutto suo nel mondo discografico, sostenuta dalla famiglia e dai fan, ma cosa sappiamo della sua famiglia? La madre è la famosa giornalista e conduttrice televisiva sorella di Benedetta Parodi, il padre, invece, alla carriera di produttore televisivo ha affiancato quella in politica che lo ha visto diventare sindaco di Bergamo nel 2014.

Chi è Mazzariello, il cantante campano/ "Io vado a suonare e nel mondo piovono le bombe"

Oltre ad Angelica, la piccola di casa, la coppia, sposata dal 1995, ha avuto altri due figli: la primogenita Benedetta e Alessandro, classe 1997, ciascuno con percorsi e sogni differenti. Non tutti sanno che la passione per la musica è una questione di famiglia, a partire da Cristina Parodi che in passato, prima di diventare una delle giornaliste più conosciute del piccolo schermo, suonava e cantava in un gruppo rock. “È stato un momento di follia giovanile – ha raccontato a Verissimo -, sono una rockettara, cantavo anche country…“. Il fratello di Cristina Parodi, zio di Angelica Gori, è un bravo musicista e ha tirato su una band. Anche la prima figlia, Benedetta, ama cantare: “Le due figlie cantano benissimo, il maschio (Alessandro Gori, ndr) è stonatissimo, l’unico a cui non è venuto quel dono lì ma ne ha altri…“. Nel 2020, Cristina Parodi aveva spiegato che l’ultimogenita sognava di lavorare proprio in ambito musicale e di fare la cantante, cosa che si è poi concretizzata: “Lo vuol fare di mestiere, lei scrive e compone, l’hanno chiamata in alcuni programmi ma ha rifiutato perché vuol fare la sua strada. Sono molto fiera“.

Fidanzato Caffellatte, la storia d'amore con Mezkal dopo l'addio a Tancredi/ "È l'amore della mia vita"

Le nozze d’argento nel 2020: “Siamo due mezze mele, perfetti l’uno per l’altra”

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono insieme da tanti anni e nel 2020 hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’argento. Per il 25° anniversario di matrimonio, come dichiarato dalla stessa giornalista a Silvia Toffanin, hanno deciso di organizzare una festa in famiglia per celebrare l’unione inossidabile che li vede legati come il primo giorno. A Verissimo, lei ha raccontato il segreto del loro rapporto: “Siamo due mezze mele, perfetti l’uno per l’altra, anche se siamo molto diversi“. Secondo quanto raccontato dalla moglie, Giorgio Gori è una persona più razionale e questo compensa il suo lato istintivo.

Tropico, chi è Davide Petrella e vita privata/ La svolta con Cesare Cremonini, ora la sua rivincita

“È la persona con cui sto meglio in assoluto – ha detto Cristina Parodi del marito, davanti alle telecamere –, e io per lui. Ci piace viaggiare, stare noi due insieme da soli, anche in silenzio“. Giorgio Gori ha sempre coltivato la passione per la politica, sin da ragazzo, ed è stato eletto primo cittadino di Bergamo 10 anni fa. Ha lasciato la televisione per dedicarsi a questo percorso, “si è messo a studiare come un matto, lo fa sempre“, ha rivelato Cristina Parodi che, per stargli vicino, avrebbe deciso di fare un passo indietro rispetto ai suoi impegni nel piccolo schermo. Entrambi sono orgogliosi dei loro figli e della carriera artistica della figlia Angelica, determinata a costruire il suo futuro in totale autonomia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA