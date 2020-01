Cristina Plevani difende Salvo Veneziano/ “Ignorante ma non violento!” (GF Vip)

E alla fine Cristina Plevani, come se non si fosse ancora capito, ha deciso di prendere le parti dell’amico Salvo Veneziano reo di essere “ignorante e non violento” sminuendo il significato e lo scalpore che le sue affermazioni su Elisa De Panicis hanno creato in queste ore. Il siciliano è reo di aver usato termini violenti parlando della bella influencer “rea” di andare in giro davvero molto attillata e trasparente tanto da “mettere in mostra anche l’intestino crasso”. Proprio per questo lui la “scannerebbe”, le “succhierebbe le ossa” e lascerebbe poi la sua “pelle” sul letto. Insomma una serie di frasi messe insieme e che sono tipiche di discussioni da bar di altri tempi, non questi politicamente corretti, almeno in apparenza, e per questo Cristina Plevani, sua collega all’epoca del Grande Fratello, è corsa in suo aiuto schierandosi dalla sua parte proprio per evitare che gli rimanga addosso l’etichetta di violento perché di certo non lo è.

CRISTINA PLEVANI DIFENDE SALVO: “IGNORANTE MA NON VIOLENTO”

La Plevani scrive: “So che i tempi sono cambiati ma credo che oggi siamo troppo esagerati nel misurare tutte le parole… Qui è una triste goliardata tra 4 uomini dove uno spara la cazzata e gli altri 3 ridono, forse come avremmo riso tutti al momento…Probabilmente difendo l’indifendibile ma mi spiace che la sua persona venga associata alla figura di uomo violento”. Alla fine Cristina Plevani chiede per l’amico una punizione, un castigo che possa farlo restare male in diretta mercoledì prossimo ma chiede a tutti di non definirlo di certo un violento riportando una serie di frasi tratte dai I Corti di Aldo Giovanni e Giacomo e scrivendo: “Queste frasi sono battute di comici italiani. Se fossero rivolte ad una donna assumerebbero lo stesso significato pur sapendo in che contesto vengono pronunciate?”. Scopriremo solo mercoledì sera quello che ne sarà di Salvo Veneziano ma, molto probabilmente anche prima visto che il gieffino è al televoto.

Ecco il post di Cristina Plevani:





