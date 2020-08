Cristina Plevani in topless su Instagram/ Il web: “La grande bellezza”

Cristina Plevani regala una foto mozzafiato ai fans in questo caldo mercoledì di agosto. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha deciso di dare il buongiorno ai fans in un modo speciale pubblicando una foto in cui appare di spalle, con un solo slip nero. Fisico asciutto e allenato, la Plevani conquista i consensi dei followers che la notano come per lei il tempo non sia passato sfoggiando esattamente lo stesso fisico che aveva quando varcò la famosa porta rossa della casa di Cinecittà conquistando il cuore del pubblico. “Che fisico”, scrive un utente. “La grande bellezza”, “Illegale”, “Sempre elegante e sexy”, “Spettacolare”, “Che gran fisico che hai”, aggiungono altri utenti applaudendo la forma di Cristina Plevani.

CRISTINA PLEVANI

Sono passati anni da quando Cristina Plevani ha conquistato popolarità, ma l’affetto del pubblico nei suoi confronti non è mai cambiato. Merito del suo modo di essere schietto e sincero che è rimasto lo stesso a distanza di tempo. “Il mondo dello spettacolo non ti cambia, sono le persone che cambiano, spesso in conseguenza del potere lavorativo cui ti associano. Non ho mai avuto bisogno di essere definita dal ruolo televisivo che avevo, perché ho sempre saputo chi fosse Cristina davvero. Forse adesso è il momento che lo capiscano anche gli altri”, ha raccontato la Plevani in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale DiLei il 2 agosto 2020. Donna forte e coraggiosa, ha sempre affrontato a testa alta le difficoltà della vita e sull’amore, ha aggiunto – “Io adesso non voglio legarmi, sto bene con me stessa, non credo nel romanticismo, o forse sono disillusa, o sono diventata arida, ma per me l’amore è una roba seria, non riesco ad avere la leggerezza di chi passa da una storia all’altra sempre con il sorriso stampato in faccia. Forse sono sbagliata io, ma non credo l’amore vero sia così”.





