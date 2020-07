Cristina Plevani: “Pietro Delle Piane ti darei uno schiaffone”/ “Cog*ione perchè…”

Cristina Plevani si scaglia contro Pietro Delle Piane su Twitter nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2020. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, durante la messa in onda dei filmati relativi alla storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia, ha commentato l’avventura dell’attore nel villaggio con parole durissime criticando il suo atteggiamento nei confronti di Antonella Elia. Nel corso dei suoi numerosi sfoghi nel villaggio dei fidanzati, Pietro ha criticato spesso la compagna Antonella Elia attirando su di pè pesanti critiche da parte del popolo dei social. Tra i veri utenti che si sono scagliati contro Delle Piane c’è proprio Cristina Plevani che non nasconde il suo disappunto nei suoi confronti.

CRISTINA PLEVANI ATTACCA PIETRO DELLE PIANE: “RINGRAZIA ANTONELLA CHE TI HA RESO FAMOSO”

Sono diversi i tweet con cui Cristina Plevani ha espresso la propria opinione sull’avventura di Pietro Delle Piane nel villaggio di Temptation Island 2020. L’ex gieffina dimostra di non avere molta simpatia nei confronti del fidanzato di Antonella Elia al punto che non nasconde che, al posto della Elia, lo avrebbe preso a schiaffi. “Al falò di confronto io gli darei il pc direttamente sui denti. Ma ringrazia Antonella che ti ha reso famoso”, ha cinguettato inizialmente. Poi, in un tweet successivo, ha aggiunto: “Ad ogni “io te magno” gli darei uno schiaffone”. Infine, ha concluso così: “No no, solo tu esci come un cog*ione perché hai mostrato di esserlo”. La Plevani continuerà a commenterà domani sera nel corso dell’ultima, attesissima puntata di Temptation Island 2020?

#TemptationIsland

Al falò di confronto io gli darei il pc direttamente sui denti. Ma ringrazia #Antonella che ti ha reso famoso. — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020

Ad ogni "io te magno" gli darei uno schiaffone. #TemptationIsland — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020

No no, solo tu esci come un coglione perché hai mostrato di esserlo #Pietrodellepiane #TemptationIsland — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020





