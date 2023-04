Cristina Plevani, nuovo attacco a Gemma Galgani/ “Non è lì per cercare l’amore”

Cristina Plevani, attacca di nuovo Gemma Galgani: il duro commento alla dama

Sono molti i telespettatori di Uomini e Donne a non credere nella buona fede di Gemma Galgani. Secondo i più maliziosi, la dama torinese sarebbe rimasta nel dating show solo per visibilità e non per cercare l’amore. Complici tutti i tentativi a vuoto di trovare un cavaliere, a pensarla così è anche Cristina Plevani vincitrice del primo Grande Fratello.

In occasione di un’intervista al settimane Nuovo Tv, la vincitrice del GF NIP ha dichiarato: “Gemma non è lì per cercare l’amore“. Cristina Plevani è anche convinta che il modo di agire della dama possa minare alla credibilità del programma stesso: “Fa perdere di credibilità al programma“. Anche Cristina ha avuto un’esperienza nel dating show che oggi non ripeterebbe: “Non ci tornerei perché non mi interessa cercare l’amore” svela il volto televisivo.

Cristina Plevani commenta la lite tra Silvio e Gemma Galgani

Qualche settimana fa, Cristina Plevani era già intervenuta in merito al percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne. La vincitrice del primo Grande Fratello ha commentato sui social la lite tra la dama torinese e Silvio, cavaliere venuto a corteggiarla. Il volto del dating show condotto di Maria De Filippi aveva dichiarato di voler frenare la conoscenza a causa del “linguaggio colorito e volgare” del suo pretendente.

La vincitrice del primo NIP, ha attaccato Gemma Galgani su Twitter: “È arrivato il momento dove Gemma massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare, non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio”.

È arrivato il momento dove #Gemma massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare, non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio. #uominiedonne — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) March 30, 2023













