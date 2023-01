Cristina Porta, chi é l’ex di Luca Onestini citata da Soleil?/ “Con lui problemi gravi”: l’accusa choc

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge attacca Luca Onestini: spunta Cristina Porta

Il Grande Fratello vip 7 diventa il luogo del ritorno allo scontro tra gli ex storici, Luca Onestini e Soleil Sorge, con tanto di menzione di Cristina Porta. Quest’ultima é un’ex spagnola di Luca Onestini, che stando all’accusa di Soleil, sarebbe stata un’altra delle ‘vittime’ delle strategie mediatiche del gieffino. Alla fine dello scontro tra i due ex avvenuto in diretta su Canale 5, Soleil lancia infatti la bomba e, salutando Luca, gli manda anche i saluti di Cristina, senza specificare chi sia.

“Questa è una storia che a lui non conviene tirare fuori”, spiega poi la Sorge, lasciando il mistero. Basta però googlare il nome di Onestini e associarlo a Cristina affinché venga fuori il nome di Cristina Porta, ragazza con la quale avrebbe avuto un flirt.

Chi é Cristina Porta, ex di Luca Onestini

La menzione si Soleil è all’ultima fidanzata da reality di Luca Onestini, subentrata nel cuore dell’ex tronista dopo l’altra ex Ivana Mrazova -che lui ha conosciuto da concorrente al Grande Fratello vip 2. In molti, ora, soprattutto tra i telespettatori si chiedono chi sia Cristina Porta, il nome menzionato da Soleil Sorge al Grande Fratello vip 7. La donna é stata una concorrente a Secret Story, insieme a Luca Onestini. Nel 2017, i due per la prima volta si conoscevano al reality show made in Spagna, una sorta di Grande Fratello iberico. Lei giornalista spagnola e lui protagonista TV in Italia, i due si conoscevano nella TV iberica, per poi avviare una lovestory. È stata proprio lei a lanciargli accuse molto pesanti in passato, parlando di “cose molto gravi” che lui le avrebbe fatto passare.

Soleil: -“Ah Luca ti saluta Cristina, Cristina è un’altra di quelle storie a cui lui non conviene tirar fuori” SOLEIL CHE PARLA IN PRIMA SERATA DI CRISTINA PORTA E DEL REALITY SPAGNOLO, REGINA 🔥#gfvip #solearmy #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/SyfoCEfIc4 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 2, 2023

