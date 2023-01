Soleil asfalta Luca Onestini al GF Vip: “Manipolatore e bugiardo pericoloso”/ “Compravi i follower e…”

Grande Fratello Vip 2022, Luca Onestini contro Soleil Sorge: scontro in studio

Nello studio del Grande Fratello Vip 2022 va in scena un acceso confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorge, ora in veste di opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli. Gli strascichi della loro rottura, datata 2017, si fanno ancora sentire e proseguono le polemiche a distanza. Ora, però, hanno l’occasione di confrontarsi faccia a faccia, senza risparmiarsi. “In tutti questi anni non ho lasciato mezza parola su di lei, invece lei fa interventi in cui parla sempre male di me” spiega Onestini.

Soleil però è di tutt’altro avviso e lo punge: “Non mi pare che le mie parole ti abbiano lasciato così indifferente. Non mi pare che tu ti sia risparmiato, tutto quello che non hai detto in sei anni l’hai detto in una settimana. Intanto amore non mi chiami, chiamami liana dato che ti ho dato l’ennesimo modo di emergere“. Onestini replica così: “Scusa, ma chi è venuta qua? Tu per me o io per te?“. Soleil però gli risponde per le rime: “Io sono qui come opinionista, sono solo capitata nel tuo ennesimo reality“.

Soleil attacca Onestini: “Sei un manipolatore, hai parlato male di Nikita“

Il pensiero di Soleil Sorge su Luca Onestini viene espresso nello studio del Grande Fratello Vip 2022, in cui prende le difese di Nikita: “Ripeti in ogni singolo reality che fai la solita storia. Hai stancato con questi giochini, fortunatamente in Casa se ne stanno accorgendo. Tu pensi di manipolare le persone portandole allo sfinimento. Sei un manipolatore, hai parlato male di Nikita“. A seguire, Alfonso Signorini chiede qualcosa in più circa l’astio che nutrono lui nei confronti dell’altra, astio esploso dopo la loro rottura.

“Era il 2017, io stavo con lei e dopo due settimane lei mi tradisce con un altro” spiega Onestini, ricordando l’edizione del Grande Fratello Vip cui prese parte e durante la quale scoprì il tradimento di Soleil. La Sorge però nega tutto e lo attacca dandogli del bugiardo: “Userò le stesse parole che tu usi con Nikita: sei un bugiardo pericoloso. Quello che ha tradito per primo non sono stata io, compravi followers e la tua famiglia cercava di comprarli a me, ho scoperto migliaia di cose prima che entrassi“.











