Cristina Porta, ex fidanzata Luca Onestini choc/ “Non l’ho denunciato ma ho le prove”

La vita sentimentale di Luca Onestini negli ultimi tempi si è intrecciata spesso alle sue partecipazioni televisive. L’ultima ex fidanzata, Cristina Porta, infatti l’ha conosciuta all’edizione spagnola di Secret Story, reality che il (di nuovo) concorrente del Grande Fratello Vip ha vinto. Durante quell’esperienza ha conosciuto il personaggio televisivo Cristina Porta, con cui è finita per volere di lui a causa della troppa gelosia della donna. «Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei», aveva dichiarato Luca Onestini.

Ma ieri pomeriggio sono arrivate le dichiarazioni di Cristina Porta durante un confronto televisivo, in diretta in Spagna, con il fratello dell’ex, Gianmarco Onestini. Questi, infatti, l’ha definita una «arrogante bugiarda, gelosa e immatura», scatenando l’ira della ragazza che non le ha mandate di certo a dire.

«Aiuta tuo fratello che poverino non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti!», ha esclamato Cristina Porta riferendosi proprio a Luca Onestini. L’ex fidanzata ha poi incalzato l’ex cognato Gianmarco: «Poverino ad aver il fratello che hai perché non lo aiuti. Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto». Parole che non faranno sicuramente piacere a Luca Onestini se ne venisse a conoscenza. Chissà se Alfonso Signorini vorrà affrontare subito l’argomento nella nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il web è spaccato tra chi crede che possa essere l’ennesimo siparietto televisivo messo su per ottenere qualche ospitata e chi invece prende le parti della ragazza. Di sicuro, non essendoci nulla di concreto, è doveroso lasciare il beneficio del dubbio e la parola ai diretti interessati…

