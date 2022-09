Cristina Quaranta chi è la concorrente Grande Fratello Vip?/ Showgirl ed ex velina di Striscia la notizie

Chi è Cristina Quaranta? Fu lanciata da Gianni Boncompagni

Tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello VIP c’è anche Cristina Quaranta, ex velina di Striscia la Notizia e showgirl, nonché conduttrice televisiva. Scoperta da Gianni Boncompagni, ha preso parte a due edizioni di Domenica In per poi passare al fianco di Pippo Franco in Stasera mi butto. Nel 1991, Gianni Boncompagni le ha offerto un ruolo nel suo nuovo programma pomeridiano Non è la Rai. Nel 1992 ha partecipato alla trasmissione Bulli e Pupe insieme a Paolo Bonolis e nel 1993 a Rock ‘n’ Roll condotto da Orietta Berti, che ora rincontrerà proprio al GF Vip visto che questa ha il ruolo di opinionista.

Dal 1995 al 1996 è stata una delle veline di Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz e nello stesso periodo è stata testimonial di Millionarie Network. Nel 1996-1997 ha partecipato al programma I Guastafeste, varietà di Canale 5, insieme a Massimo Lopez e Laura Freddi. Nel 1997 ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio con Guida al campionato, dove ha lavorato per cinque stagioni. Nel 2000 ha invece condotto con Alberto Brandi Guida all’Europeo. Come velina su Canale 5 ha lavorato anche in Doppio Lustro con Miriana Trevisan.

Showgirl e anche attrice: cosa fa Cristina Quaranta

Come attrice, Cristina Quaranta ha ottenuto una piccola parte in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone e nella fiction Classe di Ferro. Per lei non è una nuova esperienza quella in un reality show. Infatti nel 2005 ha partecipato alla terza edizione de L’Isola dei Famosi, venendo eliminata nel corso della seconda puntata con il 78% dei voti. Ha poi lavorato in Reality Game su Sky Vivo. Dal 2010 al 2017 è stata conduttrice televisiva per la rete dedicata al poker POKERItalia24, conducendo varie trasmissioni come Queens at Tea Time e Pokerissimo.

Dopo essersi allontanata dal mondo della tv, Cristina vive una vita normale, fatta di alti e bassi. Di recente ha dovuto affrontare un momento molto difficile. Dopo la fine del matrimonio con Matteo, ha trovato un nuovo compagno che però le spezzato il cuore. Dopo la delusione, Cristina ha vissuto momenti molto difficili: “Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”.











