Cristina Quaranta choc: pesante accusa a Nikita/ “Di mio fratello morto ha detto…”

Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon

Cristina Quaranta lancia un’accusa durissima nei confronti di Nikita Pelizon. Nonostante sia uscita da tempo dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta continua a creare dinamiche anche da fuori. Dopo essersi scontrata con Giaele De Donà con cui ha avuto anche un confronto in studio, Cristina Quaranta torna a puntare il dito contro Nikita Pelizon con cui si era già scontrata quando era ancora concorrente. Stavolta, a scatenare la reazione della Quaranta sono state delle vecchie dichiarazioni di Nikita. Sul web sta circolando un vecchio video in cui Nikita parlava di Covid.

Le parole della Pelizon hanno immediatamente fatto il giro del web scatenando reazioni contrastanti. Le parole di Nikita sono state pubblicate anche dalla pagina Instagram “Pipol Tv” e sotto il post è spuntato il commento della Quaranta.

Le parole di Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon

Le frasi dette in passato da Nikita Pelizon hanno scatenato la reazione di Cristina Quaranta che, tirando in ballo una conversazione avuta con Nikita quando convivevano nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha scritto:

“È la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata! Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione!”. Signorini, di fronte a tali dichiarazioni, permetterà alle due di confrontarsi?

