Cristina Quaranta/ “Grande Fratello Vip? Ci sto solo per i soldi”

Cristina Quaranta e il contratto al Grande Fratello Vip 2022

Cristina Quaranta vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2022? All’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex velina di Striscia La Notizia si è lasciata andare ad un commento parlando con Antonino Spinalbese in nomination contro Giaele De Donà e Nikita. Chi uscirà dalla casa? L’ex di Belen Rodriguez parlando con Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi si è lasciato andare dicendo: “Ma speriamo che domani Nikita sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi esco”. Una frase che non è piaciuta affatto alla Quaranta che ha replicato: “se esci tu, esco anche io”. Una minaccia quella della conduttrice che ha proseguito dicendo che comunque avrebbe continuato a percepire il cachet che spetta agli ex gieffini che sono ospiti in studio.

“Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza” sono state le parole della Quaranta.

Cristina Quaranta, le parole di Elenoire Ferruzzi

Le parole di Cristina Quaranta che, senza girarci troppo intorno, ha ammesso di aver accettato di partecipare al Grande Fratello Vip 2022 solo per soldi non sorprendono. La ex velina di Striscia La Notizia dal suo ingresso si è dimostrata onesta, sincera e diretta dicendo sempre la verità. L’idea che Antonino potesse essere eliminato dalla casa del GF VIP ha spinto la conduttrice a minacciare di uscire.

A farla ragionare è intervenuta Elenoire Ferruzzi che ha detto: ” ma che dici? Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare in gioco. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome”.

