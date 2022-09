Cristina Quaranta “Quando mi sono separata, mi sono dovuta rimboccare le maniche”/ Rimasta sola con la figlia

Cristina Quaranta da Striscia La Notizia al Grande Fratello Vip 2022

Cristina Quaranta da Non è la Rai alla casa del Grande Fratello Vip 2022. La ex velina di Striscia La Notizia ha accettato di rimettersi in gioco partecipando alla nuova edizione del GF VIP. Per tutti è l’ex ragazza di Non è la Rai anche se oggi ha 50 anni e una bellissima bambina di nome Aurora. Nella clip di presentazione però la Quaranta ha messo sin da subito le cose in chiaro: “non chiedetemi né di cantare né di ballare la sigla di ‘Non è la Rai’! Basta! Sono Cristina Quaranta, anche se ormai sono diventata…ahimè…Cinquanta! Ho iniziato molto giovane, avevo 17 anni ed ero la valletta del ‘cruciverba’ a ‘Domenica In’, regia sempre del grandissimo Gianni Boncompagni. Da lì mi portò con lui e diventai una delle ragazze di ‘Non è la Rai’”. Il grande successo è arrivato proprio grazie al programma cult “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni. Poi è stata velina di Striscia La Notizia e successivamente ha lavorato nei programmi di calcio con Maurizio Mosca, Gene Gnocchi e Alberto Brandi.

Cristina Quaranta: “la mia ambizione più grande in realtà era quella di avere una famiglia”

“Gli anni ’90 non si possono dimenticare e mai li dimenticherò. Ho fatto veramente tanta tanta televisione” – ha detto la Quaranta che però aveva una sola e grande ambizione: la famiglia. ” Nonostante il successo e la popolarità, Cristina Quaranta desiderava più di ogni altra cosa avere una famiglia. “La mia ambizione più grande in realtà era quella di avere una famiglia, un marito che mi amasse quanto lo amassi io, diventare mamma. Nel momento in cui sono diventata mamma, la scelta di abbandonare il lavoro per occuparmi di mia figlia è stata fatta con il cuore” – ha detto la showgirl che si è sposata con Matteo De Stefani. Il loro matrimonio è naufragato e la Quaranta si è ritrovata da sola con una figlia. “Quando mi sono separata, mi sono dovuta rimboccare le maniche – ha dichiarato – e ho ricominciato a lavorare. Da circa un anno e mezzo lavoro in un ristorante dove sono cameriera, cassiera, prendo le comande, porto i piatti, sparecchio. Insomma, faccio tutto. Sono fiera di me. Mi sveglio al mattino, mi guardo allo specchio e dico ‘Brava Cri! Tu non dipendi da nessuno, dipendi da te stessa’. Quando arrivi a questo, sei in pace”.

Nella casa del Grande Fratello Vip è pronta a divertirsi, ma con la sincerità che la contraddistingue. “Grande Fratello, io non conosco la diplomazia. Se mi piaci lo capisci ma non devi mai essere scorretta nei miei confronti perché altrimenti ti faccio nera. Siete pronti ad avere in casa una rompiscatole come me?” – ha detto la showgirl!

