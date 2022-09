Cristina Quaranta ride in faccia ad Antonella Fiordelisi “Ma vaffancu*o va”./ Cos’è successo?

Cristina Quaranta critica Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2022

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022 si è lasciata andare con Patrizia Rossetti ad una serie di commenti sui concorrenti delle precedenti edizioni. In particolare le due vippone hanno parlato di Soleil Sorge, ex tronista e naufraga de L’Isola dei Famosi, che è stata una delle indiscusse protagoniste del reality show di Canale 5. In particolare la ex ragazza di Non è la Rai ha detto: “Soleil non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro Miriana, se io fossi stata in lei avrei reagito. Io e la Trevisan siamo state colleghe e siamo agli antipodi. Nei confronti di Soleil però è stata una signora, Sole le ha mancato di rispetto in maniera forte”.

Non solo, la Quaranta ha proseguito dicendo: “se a me Soleil Sorge mi avesse detto ‘ti sei svegliata con le mestruazioni’, visto che sono in menopausa mi sarebbero girati i cogl**ni. Miriana aveva già raccontato che era stata operata. La sensibilità non deve mai mancare e la mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Io vado fuori di testa se mi manchi di rispetto. Se mi provochi su un punto debole sei cattivo e hai la cattiveria gratuita e io ti mando a fare in c**o. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata te lo dico chiaro”.

Cristina Quaranta ride in faccia ad Antonella Fiordelisi

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022 prosegue la conoscenza tra i concorrenti. Cristina Quaranta si è confrontata con Antonella Fiordelisi parlando di social e follower rimanendo molto stupida nello scoprire che l’ex schermitrice è seguita da quasi 1 milione di persone. Ad avvalorare la tesi è stata l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che ha aggiunto: “beh sì anche perché io ho fatto moltissima televisione”. L’ex volto di Non è la Rai dinanzi a questa affermazione è scoppiata in una fragorosa risata dicendole: “Ma vaffanc**o va”.

Una reazione goliardica, ma veritiera quella della Quaranta che di televisione vera ne ha fatta per tantissimi anni come conduttrice e indiscussa protagonista.











