Cristina Quaranta, smaschera Pamela Prati/ “Mi ha chiesto di nominarla al Grande Fratello VIP”

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022 confessa: “Pamela Prati vuole uscire dalla casa, mi ha chiesto di nominarla”. In queste ore si sta parlando tanto della diva e showgirl che, alla sua seconda partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, avrebbe chiesto alle amiche e coinquiline della casa di nominarla per poter uscire dal gioco. Proprio la ex velina di Striscia La Notizia parlando con Nikita Pelizon ha confessato: “ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te” – precisando – “io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo”.

Per la Quaranta la richiesta della Pamelona nazionale sarebbe legato alla volontà di non affrontare l’argomento Mark Caltagirone di cui si è parlato a lungo per anni. Proprio la conduttrice ha aggiunto: “e pensa, quando si è raccontata la storia di Gegia e il fidanzato misterioso turco, Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale”.

La richiesta di Pamela Prati di essere nominata al Grande Fratello Vip 2022 è stata confessata dall’amica e coinquilina Cristina Quaranta. La ex ragazza di Non è la Rai nonchè velina di Striscia La Notizia ha accolto con grande dispiacere la richiesta della showgirl sarda a cui però ha replicato: “Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone”. Il caso Mark Caltagirone, infatti, pesa come una spada di Damocle sulla testa della Prati.

Caso similare quello di Gegia e del suo fidanzato turco, per molti immaginario, a cui la Prati ha consigliato di non lasciarsi illudere. “Ma hai sentito cosa le ha detto? Che Gegia non si deve illudere. La cosa non smonta! Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo turco ce l’ha! L’affare di Caltagirone è stato grosso. Pam è stata truffata, così dice, da due tipe, una era la Michelazzo, oddio Michela Lazzo? Insomma questa Michela e poi l’altra era la sua agente” -ha detto la Quaranta. Cosa succederà?











