Cristina Quaranta vs Giaele al GF VIP/ “Più che principessa sembri Genoveffa”

Cristina Quaranta vs Giaele De Donà: “Brad con 7 donne al ristorante”

Cristina Quaranta contro Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022. Brutte notizie per Giaele al Grande Fratello Vip. “Devi sapere che alla fine della scorsa puntata la tua amica Cristina Quaranta ha sganciato una bomba delle sue” anticipa Alfonso Signorini alla gieffina. Dallo studio è proprio la ex velina di Striscia La Notizia a rivelare:” volevo far sapere a tutti che si chiedono che fine ha fatto Brad. Circa tre settimane fa è venuto a cena in un ristorante a Milano dove lavoro ed era con 3 uomini e 7 donne”.

Cristina Quaranta "al GF Vip volevo innamorarmi dopo anni"/ "Ma erano tutti..."

Con chi era il marito di Giaele a cena? La notizia non viene presa molto bene dalla gieffina con la Quaranta che dallo studio commenta: “vedo che ti infastidisce? Come mai? cosa è successo?”. Intanto Giaele ribatte: “ma non era un bella notizia. Vorrei venisse a trovarmi qui dopo tutti questi mesi, ma se preferisce andare a cena…”.

Cristina Quaranta "Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip? Nulla di male"/ Web furioso

Cristina Quaranta e lo scontro con Giaele De Donà al Grande Fratello Vip

Cristina Quaranta dallo studio del Grande Fratello Vip prosegue a punzecchiare Giaele De Donà dicendole: “te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? Non servirà più a nulla, puoi anche stracciarla”. La gieffina replica visibilmente irritata: “quando uscirò da qui ti porterà a fare shopping e una cena”, ma la Quaranta replica “non ne ho bisogno”. Lo scontro prosegue con Giaele che fa il segno dell’ombrello alla Quaranta dicendole: “intanto io sono ancora qui e tu no, tiè”. La Quaranta replica dicendole “che classe, hai perso la corona” con Giaele “si, sarò anche una principessa senza corona, ma sono ancora qui”. L’ultima parola è della Quaranta che precisa “più che principessa sembri Genoveffa”.

LEGGI ANCHE:

Cristina Quaranta sfuriata contro Patrizia e Wilma Goich al GF VIP/ "Cattive e false, Pamela vera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA