Cristina Scuccia, amicizia con Helena Prestes all’Isola dei Famosi/ “Mi fido di lei”

Cristina Scuccia ed Helena Prestes all’Isola dei Famosi: il legame che piace al pubblico

Cristina Scuccia ha stretto un legame molto particolare con Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023, le due dormono l’una affianco all’altra e passano insieme le intere giornate. La “coppia” piace molto al pubblico che è curioso di vederne gli sviluppi.

A criticare questa amicizia ci ha pensato Nathaly Caldonazzo, che ha definito Cristina Scuccia come una “schiavetta” della Prestes. A replicare la diretta interessata: “Ho una testa pensante, non sono la sua schiavetta”. Come riporta Biccy, la cantante ha parlato del rapporto che la lega alla naufraga: “Helena mi dà da lavorare in continuazione, a me piace essere operativa e mi sto fidando di lei dato che è più esperta di me. Lei è una ragazza intraprendente e in un’esperienza del genere ho bisogno di qualcuno che mi traina”.

Cristina Scuccia, durante la prima notte all’Isola dei Famosi 2023, ha vissuto dei momenti di terrore. A raccontare come sono andate le cose ci ha pensato Corinne Clery. Come riporta Biccy, la naufraga ha dichiarato: “Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte.”

E ancora: “Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Ieri ha iniziato a urlare ‘oddio cos’è quella cosa aiuto’. Corinne ha sottolineato di essere rimasta vicina a Cristina Scuccia: “La capisco bene, fino a 25 anni ho avuto paura del buio. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla”.

