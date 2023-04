Cristina Scuccia, choc sul suo primo fidanzato/ “Era un impegno, preferivo cantare”

Cristina Scuccia e il racconto sul primo fidanzato: le parole della naufraga

Cristina Scuccia ha raccontato all’Isola dei Famosi 2023, la storia con il primo fidanzato intrapresa prima di prendere i voti. L’ex suora ha parlato con sincerità a Marco Mazzoli, svelando come fosse andata la sua prima esperienza sentimentale: “Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. ”

E ancora: “Ho avuto un adolescenza normale come tutti i ragazzi del mondo, ma le storie non mi davano nulla. Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto e io preferivo investire le mie ore nel canto e nelle lezioni di canto“. Cristina Scuccia si è poi dichiarata single, smentendo le voci sul presunto coming out all’interno del reality show.

Cristina Scuccia e il percorso all’Isola dei Famosi 2023: “Non ho accettato subito”

Cristina Scuccia sta affrontando le sue paure mettendosi in gioco all’Isola dei Famosi 2023; la cantante ha parlato del suo percorso in diretta televisiva. La naufraga, incalzata da Enrico Papi, ha svelato come stia vivendo l’esperienza “selvaggia” in Honduras.

“Mi rendo conto che avevo sottovalutato molte cose. Non è stato facile partire per questo viaggio, non ho accettato subito perché avevo un sacco di timori. Poi ho pensato, in un secondo momento, che ho voluto vivere questa esperienza come mia, personale, cercando di lottare contro le mie paure e affrontare una comunità diversa. Perché attraverso gli altri viene rivelata una parte di noi, ancora sconosciuta, quindi attraverso questa esperienza capirò che devo limare delle cose di me. Io non ho paura degli altri, anzi, quando ci confrontiamo mi piace, è per me una grande ricchezza. Quindi la sto vivendo come un’esperienza mia” afferma Cristina Scuccia.

