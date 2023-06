Cristina Scuccia, dubbi su Mazzoli: “Amicizia con Helena? Lo fa per vincere l’Isola”/ “Strategia reciproca”

Marco Mazzoli si avvicina a Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023 e scatena i dubbi di Cristina Scuccia

Gli ultime daytime dell’Isola dei Famosi 2023 andati in onda su Canale 5 hanno mostrato un cambio di atteggiamento di Marco Mazzoli nei confronti di Helena Prestes. Il naufrago ha deciso di andarle incontro, consolandola in un suo momento di crollo e consigliandole di riappacificarsi col gruppo e tornare a vivere e mangiare con loro.

L’atteggiamento di Mazzoli, poi sempre più vicino a Helena nelle ore a seguire, ha fatto storcere il naso a molti naufraghi, Cristina Scuccia in primis. Commentando il fatto con Gian Maria Sainato, l’ex suora si è detta stranita da questo improvviso cambiamento di Mazzoli, accusandolo di essersi mosso in questo modo per strategia.

Cristina Scuccia contro Mazzoli: “Si è avvicinato a Helena per strategia”

“Sto vedendo cose strane.” ha esordito Cristina Scuccia parlando del nuovo rapporto tra Helena Prestes e Marco Mazzoli. “Questo avvicinamento tra Marco ed Helena mi sa di un po’ di strategia, l’uno verso l’altro. – ha quindi continuato, spiegando – Helena perché è in nomination, Marco chiaramente punta alla vittoria e quindi in qualche modo punta a trasferire messaggi di umanità quando fino a una settimana fa si dicevano le cose peggiori. Ho dei dubbi.” Parlando con Sainato, Cristina ha infine ricordato che Mazzoli “Le faceva le smorfie, i versi e poi… Si può cambiare punto di vista su una persona, però… Io personalmente con Helena ci parlo però faccio fatica, e questa è una cosa che ho sempre detto, non la nascondo!” ha quindi concluso.

