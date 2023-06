Cristina Scuccia fidanzata: chi è il suo amore segreto?/ Sorpresa all’Isola per la finale o l’ha lasciata?

Cristina Scuccia lancia un appello al suo misterioso amore all’Isola dei Famosi 2023

Da quanto ha messo piede sull’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia è stata al centro di diversi gossip. L’interesse del pubblico sulla vita sentimentale dell’ex suora è cresciuta sempre di più, e i più curiosi vogliono scoprire se sia fidanzata o meno.

Nelle ultime dirette, Cristina Scuccia ha ammesso in diretta di avere un amore misterioso di cui le piacerebbe avere notizie: “È un sentimento bellissimo, ma che ancora non sono abituata ad esternare, quindi mi emoziona. Ho anche quel senso di pudore che mi porto dalla mia esperienza passata, quindi parlarne così apertamente è difficile”. Ma di chi si tratta? A Deianira Marzano, mesi, arrivava la segnalazione di una follower: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”. Che l’amore misterioso della naufraga si presenti alla finale?

Cristina Scuccia: la sua persona speciale romperà il silenzio per la finale dell’Isola?

Cristina Scuccia ha svelato di essere innamorata di qualcuno, di cui però non ha voluto rivelare l’identità. Sfortunatamente Ilary Blasi ha fatto presente alla naufraga che nessuno si è fatto vivo per lei: “Noi abbiamo provato a cercare un segnale da parte di questa persona, un messaggio, una lettera, ma non ci siamo riusciti. Devo essere onesta. Ti dispiace?”

E ancora: “Noi abbiamo provato, però siamo fiduciosi che magari, se dovessi arrivare in finale, possa battere un colpo. Magari facciamo un altro appello?“. Cristina Scuccia ha poi accettato: “Capisco magari il fatto che non sia arrivato un segnale perché non era previsto che parlassi di questo, quindi probabilmente l’altra persona non si sente pronta a farlo. Però se mi arrivasse un segnale, mi darebbe abbastanza carica”. Il segnale tanto desiderato, dopo il chiaro appello fatto da Cristina, potrebbe arrivare nel corso della finale dell’Isola dei Famosi 2023; tuttavia, se così non fosse, si potrebbe anche pensare che sia sorto già qualche problema per la coppia.

