Cristina Scuccia presto mamma?/ Rivelazione all’Isola dei Famosi 2023 “Non ora ma…”

Cristina Scuccia: il desiderio della maternità per il futuro?

Dopo aver deciso di togliere l’abito religioso, Cristina Scuccia ha scelto di mettersi subito in gioco accettando di partecipare all‘Isola dei Famosi 2023. In Honduras ha già legato tantissimo con Helena Prestes e sta provando a farsi conoscere anche dagli altri naufraghi raccontando quella che è stata, finora, la sua vita e svelando i desideri per il futuro. Cristina che non ha mai chiuso le porte all’amore, durante una chiacchierata proprio con Helena, ha parlato anche di maternità. La modella, incuriosita da quelle che sono state le scelte di Cristina, le ha chiesto se le piacerebbe diventare madre.

“Se mi piacerebbe diventare mamma? Diciamo che è ancora presto. Ma sicuramente posso dirti che ho un grande istinto materno. Certo, avere una famiglia è bello, anche perché non ha senso vivere una vita senza costruire nulla. Non so cosa mi riserverà la vita” – è stata la prima risposta della Scuccia. Poi, l’ex suora ha aggiunto: “Non adesso, ma magari n futuro diventerò madre. Sono cose che non arrivano subito da sole, devi pazientare e devi costruire nel tempo. Non è facile, è come i fondatori delle grandi istituzioni, nessuno parte dal nulla. Poi se non avrò figli credo comunque che si possa fare del bene in miliardi di forme”.

Helena Prestes: il desiderio confessato a Cristina Scuccia

Pur non negando di avere un forte istinto materno che, in futuro, potrebbe regalarle la gioia di avere un figlio, Cristina Scuccia, all’amica Helena, confessa che potrebbe diventare mamma in tanti modi. Cristina, infatti, non esclude di poter gestire, in futuro, una casa famiglia donando il proprio amore alle persone che ne hanno bisogno. Quella tra le due naufraghe è stata una chiacchierata a cuore aperto nel corso della quale Helena ha confidato all’amica il motivo per cui le ha fatto la domanda sui figli.

“Ti ho fatto queste domande perché io vorrei tanto diventare mamma presto. Voglio ancora divertirmi, ma è così bello avere una famiglia. Io vedo mia sorella… Ho un senso di colpa che non ho avuto un figlio con il mio ex. Sì forse non era destino o non eravamo giusti l’uno per l’altra. Però spero di diventare mamma da giovane”, le parole della modella come riporta Biccy.

