La vita privata di Pep Guardiola ruota attorno alla moglie Cristina Serra e ai figli Maria e Marius. Sposatosi nel 2014 con la sua dolce metà, è anche papà di Marius, Maria e Valentina, l’ultima arrivata in casa Guardiola. La figlia più grande dunque è Maria, ventiquattro anni e con le idee chiare sul fronte lavorativo: la figlia di Pep, infatti, opera come influencer ed è già famosissimo. Il figlio Marius, invece, ha la testa nel mondo degli affari: ha avviato un’attività imprenditoriale che oggi lo vede impegnato come amministratore delegato di ben tre società.

L’ultima azienda è nata nel 2023 e si occupa di marketing, con l’obiettivo di aiutare volti noti e aziende internazionali ad espandere il proprio marchio. Marius Guardiola conduce le sue aziende assieme ad un socio altrettanto brillante, che lo affianca con quel pizzico di esperienza in più che ha maturato nel corso degli anni.

Guardiola, i figli camminano già con le proprie gambe e Marius ha ereditato dal padre la sua “mentalità”

Al contrario di sua sorella Maria, che sui social è attivissima, Marius predilige la riservatezza. Sbirciando in rete infatti non sono molte le informazioni sul ragazzo e anche i suoi account social risultano privati. D’altra parte il ragazza non punta sul proprio aspetto o sulla propria immagine, ma sulla capacità di far decollare gli affari. E con le sue aziende sta facendo del suo meglio per raggiungere i traguardi prefissi, applicando la stessa mentalità vincente che evidentemente il padre gli ha trasmesso.

Benché la famiglia Guardiola sia molto famosa per via di mister Pep, la vita privata è tutto sommato rimasta al riparo dal gossip. Quel che si evince però è di una famiglia molto unita, al di là delle differenti strade imboccate da ogni componente sul fronte professionale.