Cristina Tenuta di Uomini e Donne: “Alessandro Vicinanza? Tornassi indietro non cederei”/ “Non ero lucida”

Cristina Tenuta lancia stoccate ad Alessandro Vicinanza dopo la loro rottura a Uomini e Donne

Cristina Tenuta torna a parlare di Alessandro Vicinanza. La celebre dama di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista al Magazine dedicato al programma, durante la quale ha ammesso di aver commesso un errore ad essersi lasciata andare ad una frequentazione con l’ex di Ida Platano. Tornasse indietro, Cristina ha infatti ammesso che non cederebbe mai al suo corteggiamento.

“Non ero lucida, se avessi analizzato bene le situazione le cose sarebbero andate diversamente”, ha dichiarato al Magazine di Uomini e Donne. La dama del trono Over, spesso al centro di critiche per il suo essere molto selettiva con gli uomini in studio, ha insomma ammesso di essersi pentita della frequentazione con Alessandro, che ha poi dedicato le sue attenzioni a Roberta Di Padua, lasciando Cristina spiazzata.

Cristina Tenuta e le critiche a Uomini e Donne: “Io selettiva? Lo sono sempre stata”

Una frequentazione di fronte alla quale, ad oggi, Cristina non prova più alcun tipo di sentimento, anche perché, come lei stessa ha tenuto a sottolineare, l’ex fidanzato dell’attuale tronista di Uomini e Donne Ida Platano le era già “scaduto” quando ha affermato di non sentire più le farfalle nello stomaco.

Proprio in merito al suo essere selettiva in fatti di uomini, nel corso dell’intervista Cristina Tenuta ha spiegato: “Lo sono sempre stata, anche con gli amici. Meglio stare sola che trascorrere il tempo con perso ne che non fanno per me tanto”. La dama è una donna molto decisa ma ha anche un lato molto più tenero e fragile, dovuto anche al suo essere mamma. Toccando questo argomento, ha spiegato: “Sono una mamma molto apprensiva, lascio libera mia figlia ma con alcuni limiti”. Ora non resta che vedere se entro la fine di questa edizione di Uomini e Donne l’affascinante dama riuscirà a trovare l’ambito amore.

