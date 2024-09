Cristina Tenuta e il rapporto con la chirurgia estetica

Cristina Tenuta, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha parlato del rapporto con la chirurgia estetica svelando i ritocchini estetici a cui ha deciso di sottoporsi nel corso degli anni. Spesso, nel corso delle varie puntate del dating show di canale 5, la Tenuta è stata accusata di essersi rifatta, ma ora è lei a rompere il silenzio e a svelare la verità. La dama del trono over, infatti, ha confessato di essere ricorsa solo a delle punturine per aumentare il volume delle labbra.

Nel corso dell’intervista, inoltre, Cristina ha parlato anche del dramma vissuto quando aveva circa 30 anni per la scomparsa della mamma a cui era fortemente legata. Tuttavia, grazie alla presenza della figlia, è riuscita ad andare avanti.

Cristina Tenuta e la conoscenza con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Cristina Tenuta sarà tra le protagoniste della prima settimana di programmazione della nuova stagione di Uomini e Donne che torna ufficialmente in onda lunedì 23 settembre. Durante le prime puntate, Cristina avrà un confronto con Mario Cusitore che ha provato a conoscere fuori dal programma senza, tuttavia, riuscirci.

Nel corso delle puntate successive, però, ci sarà un altro colpo di scena perché Mario tornerà ufficialmente in trasmissione come cavaliere del trono over per provare a cercare l’amore dopo la delusione vissuta durante il trono di Ida Platano. Tornato in studio, Mario deciderà di ballare proprio con Cristina cominciando una conoscenza più approfondita.