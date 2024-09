Oggi 12 settembre 2024 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Roma. Il famoso dating show di Maria De Filippi ritornerà il 23 settembre con tante novità e allo stesso tempo tanti ritorni. A dare le anticipazioni di Uomini e Donne è come al solito Lorenzo Pugnaloni, sempre presente durante le riprese per avvisare il pubblico di quello che succederà nelle prossime puntate su Canale 5. Cosa svelano le registrazioni di Uomini e Donne del 12 settembre 2024? L’autore di Lollo Magazine ci spoilera che Mario Cusitore è tornato in studio in maniera ufficiale.

L’ex corteggiatore di Ida Platano si è quindi presentato nello studio di Uomini e Donne, nel quale come ha confermato Pugnaloni non è stata presente Ida Platano. La dama ha probabilmente deciso di restare lontana per un po’ dai riflettori e come aveva accennato a Maria De Filippi, si sta dedicando al figlio e alla sua famiglia. Ida Platano ha lasciato il passato alle spalle dopo i ripetuti tradimenti di Mario Cusitore, che lo scorso anno durante il percorso usciva segretamente con una donna a Napoli, sua città d’origine.

Cos’è successo a Uomini e Donne durante la registrazione del 12 settembre 2024? In puntata si è parlato tanto di Mario Cusitore, che a quanto pare è stato il personaggio centrale della registrazione di Uomini e Donne del 12 settembre 2024. In studio si è scatenato il gossip, perchè Mario è rientrato ufficialmente a far parte del programma sedendosi sulle famose sedie trasparenti del parterre maschile. A far discutere è stato anche il ballo di Mario Cusitore con Cristina Tenuta, dama bionda che è sempre rimasta single anche nelle scorse edizioni.

Nella prima registrazione secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni che come sempre segue il programma, Mario Cusitore aveva espresso apprezzamenti nei confronti di Cristina Tenuta. Ancora non si sa se quest’ultima sia entusiasta di questo corteggiamento, soprattutto dopo quanto successo con il trono di Ida Platano. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 settembre 2024 sono successe tante altre dinamiche e la puntata è stata piuttosto lunga. Si è parlato tanto anche di Gemma Galgani che ha accettato il corteggiamento di Raffaele, che tempo fa era venuto a Uomini e Donne per corteggiare Barbara De Santis.