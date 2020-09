Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ Foto, il controsenso Alba Parietti

Cristina Tomasini è il grande amore di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e ora uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Avremo modo di conoscerlo da vicino a partire da oggi, venerdì 18 settembre 2020, ed è facile che durante la sua permanenza nella casa spunti anche qualche dichiarazione sulla fidanzata. Solo l’anno scorso la Parietti si era dichiarata orgogliosa del fatto che il figlio e Cristina fossero del tutto estranei al mondo dello spettacolo, a partire dai reality. Per questo Oppini aveva detto di no a Temptation Island e alla possibilità di partecipare al programma con la fidanzata. “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”, scrive intanto lui su Instagram, rivolgendosi a Cristina, “Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore“. I complimenti da parte dei fan non sono tardati ad arrivare, anche se qualcuno ha visto in Francesco qualcosa di più: “Tu sarai il nuovo Andrea Denver ed Ignazio Moser, cioè il ragazzo semplice, onesto e umile“, scrive un utente. Clicca qui per leggere il post di Francesco Oppini e leggere i commenti.

Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: le sue apparizioni in tv

Cristina Tomasini ha fatto poche apparizioni in tv e l’ultima occasione risale alla sua ospitata a Domenica Live, al fianco del fidanzato Francesco Oppini. Nonostante il loro amore sia forte, i due hanno deciso di non metterlo alla prova a Temptation Island, anche se avevano già ricevuto l’invito. Cristina poi è lontana dai riflettori mediatici e vicina a quelli artistici, proprio per via del suo legame con Francesco. Di Cristina però sappiamo davvero molto poco, se non che è nata a Bergamo e che ha una suocera che stravede per lei. “È bella assai, mi piace molto, sono pazza di lei. Andiamo d’accordo”, ha detto tempo fa la Parietti nel programma di Barbara d’Urso, “vado d’accordo molto più con lei che con lui”. In passato, Cristina è stata presa di mira tra l’altro dagli haters: il suo aspetto fisico infatti ha spinto molti utenti sui social a suggerirle di lasciare Francesco. Anche Alba era stata presa di mira: alcuni avevano ipotizzato che la showgirl fosse tornata ad esibire le sue forme sui social per una strana forma di competizione con la nuora. “Sei pazza”, ha risposto però all’epoca la Parietti a chi aveva lanciato l’accusa.

Foto, “cosa vuol dire amarsi”





