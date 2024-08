Il Padrão de S. Lázaro di Creixomil, nota come la Croce di San Lazzaro, monumento di Guimaraes considerato parte del Patrimonio Nazionale del Portogallo è stato completamente vandalizzato nella notte fra martedì e mercoledì scorso, distrutto. A dare la triste nuova è stato il consiglio parrocchiale locale, denunciando il serio danneggiamento di uno dei grandi simboli religiosi del Portogallo, costruito nel lontano 1386.

La denuncia della distruzione della Croce di San Lazzaro è avvenuta tramite Facebook, con il consiglio parrocchiale di Creixomil che ha fatto sapere che una volta denunciato il tutto, sul posto si è recata la polizia municipale, che ha transennato la zona facendo quindi scattare le indagini per cercare di risalire ai colpevoli. Non è ben chiaro se vi siano delle telecamere di sicurezza in zona che possano aver ripreso questo vile gesto, fatto sta che il consiglio parrocchiale di Creixomil parla di una località che è diventata “più povera” da quando si è verificato il danneggiamento.

CROCE SAN LAZZARO DISTRUTTA: LA NOTA DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Sulla vicenda sta indagando la PSP, la polizia di seguranca publica, polizia di pubblica sicurezza, mentre il ministero della cultura portoghese ha rilasciato un comunicato su quanto accaduto, parlando di un possibile atto vandalico: “L’atto di vandalismo compiuto sul Padrão de D. João I, a Guimarães – si legge sulla nota – costituisce un grave attacco alla memoria identitaria relativa al passaggio del re a Guimarães”.

“Il Ministero della Cultura si rammarica profondamente del verificarsi di questo episodio, consapevole che minimizzare i danni non risolverà ancora i grandi problemi di responsabilità collettiva per il Patrimonio e di imprescindibile rispetto verso di esso”. Il ministero della cultura parla di una delle grandi battaglie del presente e del futuro “La presa di coscienza del patrimonio con attive ricadute sociali nella convivenza pacifica tra comunità e nelle testimonianze materiali che ci giungono”.

CROCE SAN LAZZARO DISTRUTTA: COLPA DI IMMIGRATI PAKISTANI?

Alla luce della gravità di quanto accaduto, l’Istituto Pubblico dei Beni Culturali ha inviato una squadra di tecnici presso la Croce di San Lazzaro a Guimaraes, per valutare i danni causati e per capire quali siano le possibilità di un recupero dello stesso monumento (dalle immagini la croce appare ribaltata e distrutta). “I frammenti sono stati, nel frattempo, raccolti dal Comune di Guimarães”, conclude il ministero portoghese.

Secondo l’utente Twitter, Roberto Avventura, nonché la pagina Purtugal News, la Croce di San Lazzaro sarebbe stata distrutta da degli immigrati pakistani o asiatici, ma al momento non vi sono ancora certezze in merito, visto che le autorità hanno da poco iniziato le indagini per stabilire cosa sia successo. La cosa certa è che la distruzione del monumento non è avvenuta a seguito di una caduta dovuta alle intemperie, ma si è trattato di un vero e proprio atto vandalico. Attese novità nei prossimi giorni.