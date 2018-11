MALTEMPO VENETO, LA DIGA COMELICO É UN LAGO DI LEGNO/ Video, 14mila alberi abbattuti “L’apocalisse”

Sono pesantissimi i danni provocati dal maltempo in Veneto. La Coldiretti, insieme a Federforeste, ha stimato che sono stati abbattuti quattordici mila alberi, con tutto ciò che ne consegue. Una parte di questi hanno invaso i corsi d’acqua, come si nota nel video pubblicato più in basso, dove la diga del Comelico lungo la SS48 Bis, nel Bellunese, si è praticamente trasformata in un lago di legno. Ad essere abbattuti dalla furia del vento, in particolare i faggi e gli abeti bianchi e rossi, non soltanto veneti ma anche del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Ci vorrà un secolo affinché la situazione ritorni alla normalità, tenendo conto della fauna presente nel bosco, dai mammiferi agli uccelli passando per i rettili, la cui vita è stata sconvolta dopo la furia del maltempo. Inoltre, senza più gli alberi, i terreni saranno maggiormente soggetti a frane e a smottamenti in caso di forti piogge. «In una situazione in cui l’Italia importa circa l’80% del legno che consuma – fa sapere la Coldiretti – al danno ambientale si aggiunge quello economico con importanti ripercussioni sull’intera filiera del legno e la perdita di posti di lavoro, in aree spesso difficili. Senza dimenticare gli effetti paesaggistici e sul turismo con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco come i funghi in forte espansione». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIGA COMELICO INVASA DAGLI ALBERI

Il maltempo che ha flagellato negli scorsi giorni il nord Italia, a cominciare dal Veneto, ha causato danni pesantissimi e devastazione. A conferma di ciò basta vedere le immagini pubblicate dai Vigili del fuoco riguardanti la diga del Comelico, in Val Visdense, nel Bellunese. Gli alberi abbattuti hanno riempito completamente la diga, creando un mare di legno; una scena quasi apocalittica, da film de “la fine del mondo è vicina”: «Dobbiamo partire subito – le parole di Angelo Borrielli, Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, durante il sopralluogo sulle zone colpite dal maltempo con il governatore della regione Veneto, Luca Zaia – perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante». Borrelli ha aggiunto, rendendo maggiormente l’idea della situazione: «E’ pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli».

Le piogge e il vento della potenza di un uragano forza 4 hanno causato non pochi problemi in Veneto, e il governatore ha chiesto allo stato di sospendere le tasse, i mutui e le cartelle esattoriali per gli abitanti residenti nelle zone “alluvionate”. Una richiesta che il governo sta prendendo in considerazione, come ha fatto capire questa mattina la viceministra all’economia, Laura Castelli. Nel frattempo il maltempo si è spostato al sud dell’Italia, in particolare in Sicilia, dove le scuole sono chiuse a Palermo, Trapani ed Agrigento. La zona dell’agrigentino è stata interessata ieri da temporali violenti che hanno trasformato le strade di numerosi comuni in veri e propri fiumi d’acqua. Inoltre, nel Nisseno, dieci comuni sono rimasti senz’acqua potabile. Allerta rossa diramata dalla protezione civile fino a stasera per tutta la zona nord-occidente dell’isola. Di seguito potete trovare il video riguardante la situazione della diga Comelico, invasa letteralmente dagli alberi.