L’ennesimo episodio di violenza giovanile ci giunge da Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove 4 minorenni sono stati arrestati per tentato omicidio. Il motivo? Avrebbero colpito con ben dodici coltellate un altro ragazzino, in quanto lo stesso si era rifiutato di dar loro una sigaretta, come invece richiesto. La vittima, come scrive il quotidiano Il Mattino, era un 15enne di origini egiziane e l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 6 ottobre appunto nella nota località dove si allena il Napoli.

Dopo la denuncia scattata d’ufficio sono partite le indagini e le forze dell’ordine hanno appunto rintracciato 4 minorenni, tutti di età compresa fra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili dalla procura di quanto accaduto (la posizione di uno di loro sarebbe in realtà ancora al vaglio). Sono tutti incensurati, specifica ancora Il Mattino, così come la vittima, e alla base di questo folle gesto non vi sarebbe alcun gesto razziale, così come è emerso dopo che le forze dell’ordine hanno fatto scattare le indagini.

4 MINORENNI ARRESTATI A CASTEL VOLTURNO: COSA E’ SUCCESSO

E’ invece certo che l’aggressione sia avvenuta così come confermato dal prezioso materiale raccolto dagli investigatori, in particolare le immagini e i video delle telecamere di sorveglianza presenti dove è avvenuta l’aggressione, e che hanno appunto ripreso il gesto brutale commesso dai 4 minorenni in quel di Castel Volturno. In base a quanto emerso sembra che il gruppetto, composto da tutti giovanissimi italiani, abbia avvicinato appunto il povero ragazzo egiziano che in quel momento non era solo ma si trovava con altri due coetanei, anche loro stranieri.

Il gruppo avrebbe chiesto qualcosa al nord africano, molto probabilmente una sigaretta, e quando questi si è rifiutato è scattata l’aggressione brutale a colpi di coltello. E’ probabile che la richiesta della sigaretta fosse solo un pretesto per avventarsi sul 15enne, non è chiaro se perchè fra i due gruppi vi fossero già dei pregressi o se per altri motivi. Certo è che i fermati non hanno saputo dare una vera e propria spiegazione all’aggressione.

4 MINORENNI ARRESTATI A CASTEL VOLTURNO: 15ENNE OPERATO D’URGENZA

Nel contempo gli inquirenti stanno cercando di comprendere chi sia stato a sferrare materialmente i colpi al ragazzino egiziano, in quanto non è chiaro se la vittima sia stata colpita solo da un giovane o da più, e anche se siano state utilizzate più armi. Come fa notare Il Mattino, l’aggressione è avvenuta nel centro di Castel Volturno, precisamente a villaggio Coppola, e una volta soccorso il ragazzo è stato portato d’urgenza presso l’ospedale locale dove i medici hanno provveduto a sottoporre il giovane ad un intervento chirurgico d’urgenza, viste appunto le ferite ricevute.

E’ quindi scattata l’indagine e in un paio di mesi si è potuti risalire ai responsabili, o presunti tali; nel contempo l’inchiesta sta proseguendo per cercare di identificare tutte le persone che sono rimaste coinvolte, anche marginalmente, in questa brutale aggressione. Si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio che ci giunge dalla zona negli ultimi mesi, una escalation di violenza giovanile che non sembra trovare la parola fine.