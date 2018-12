Attentato a Capodanno 2018/ Isis, Italia fuori da scia di sangue ma allerta terrorismo è sempre alta

Capodanno sotto minaccia Isis e allerta terrorismo in tutta Europa. Il Comitato di Analisi strategica Antiterrorismo, convocato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo la strage di Strasburgo, è stato convocato per implementare al massimo i controlli preventivi. Misure di sicurezza sono state adottate in occasione delle festività natalizie per eventi che generano un grande afflusso di pubblico. Purtroppo non mancano i precedenti, come l’attentato di Istanbul del 1° gennaio 2017. Mentre nella discoteca Reina centinaia di persone stavano festeggiando il nuovo anno, un uomo armato di kalashnikov aprì il fuoco dopo aver ucciso un agente di polizia all’ingresso e poi venne ucciso. Almeno 39 persone furono uccise, di cui 15 stranieri, e 69 rimasero ferite. L’attacco fu rivendicato dall’Isis il giorno seguente, 2 gennaio. Ancor più drammatico il bilancio dell’attentato del 7 gennaio 2015, quando due francesi di origini algerine affiliati ad Al Qaeda fecero irruzione nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo: nell’attacco rimasero uccise 12 persone. A conferma del fatto che in festività come quelle di Capodanno l’Isis può tornare a colpire, c’è la notizia dell’arresto qualche giorno fa a Rotterdam di quattro terroristi che stavano pianificando un attentato in Europa.

ATTENTATI A CAPODANNO, ALLERTA TERRORISMO IN ITALIA

Gli attentati a Capodanno non sono purtroppo inusuali. Due anni fa a Tel Aviv, in Israele, un uomo israeliano entrò in un pub aprendo il fuoco. Uccise due persone e ne ferì una decina prima di fuggire. Nei giorni successivi fu individuato e ucciso dalla polizia, poi l’Isis dichiarò che l’attentatore era un suo sostenitore. L’Italia è rimasta fuori dalla scia di sangue dell’Isis, ma ha pagato con la vita dei suoi cittadini, se pensiamo a quelli rimasti uccisi a Strasburgo, Parigi, Tunisi, Dacca, Berlino, Barcellona, Bruxelles, Nizza, Kabul e altre città. Molti hanno parlato di efficienza dei servizi segreti, delle forze dell’ordine e della magistratura, altri ritengono che non ci siano stati attentati nel nostro Paese perché è una porta strategica verso l’Europa che è utile al terrorismo, ma una cosa è certa: l’allerta resta molto alta per Capodanno. Gli obiettivi sensibili del resto non mancano in Italia, come dicasteri, sedi governative, edifici di culti e simboli culturali. Senza dimenticare i luoghi di aggregazione, come le piazze, diventate obiettivo principale degli attacchi.

GLI ULTIMI ATTACCHI ISIS

Luoghi di aggregazione e svago, simbolo di feste, sono nel mirino del terrorismo che ha imparato a colpire nella folla in modi sempre diversi. Cittadini e turisti di ogni età sono potenziali vittime. Per questo l’attenzione è ai massimi livelli. L’ultimo tragico episodio è quello dell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo, ma nella storia recente dell’Europa sono stati diversi gli obiettivi di attentati, come a Berlino e Nizza con decine di vittime straziate sull’asfalto. Quattro algerini, poi condannati a pene tra i 10 e i 12 anni dal tribunale di Francoforte, progettarono di piazzare una bomba alla vigilia del Capodanno 2001 davanti alla Cattedrale, ma la strage fu evitata grazie alle informazioni fornite dai servizi segreti tedeschi. Nel loro covo furono trovati armi ed esplosivi, oltre che un video del mercato in cui si dichiarava che vi si recavano nemici di Dio che quindi sarebbero stati spediti all’inferno.



