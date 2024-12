Ammonta a 19 milioni di euro il jackpot in palio oggi – venerdì 13 dicembre 2024 – nell’Eurojackpot, il sempre amato e partecipatissimo gioco che intrattiene in ben due occasioni settimanali milioni di giocatori provenienti da 18 differenti paesi europei tra i quali (ovviamente, sennò non saremmo qui a parlarne) anche la nostra bellissima Italia: l’appuntamento è come sempre fissato per le ore 20, in corrispondenza con le nostrane estrazioni lottifere in una giornata che vi permetterà – ferma restando la necessità di riuscire a contare su di una buonissima botta di fortuna – di portarvi a casa milioni e milioni di euro di premi tra i quali – appunto – il già citato jackpot dell’Eurojackpot!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 10 Dicembre 2024

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: COME GIOCARE E QUANTO SI VINCE

Dato che al Lotto e ai suoi due (o tre, contando anche il Simbolotto!) compari abbiamo dedicato un altro articolo, qui ci vorremmo ovviamente soffermare solamente sull’Eurojackpot partendo dal ricordare a tutti voi giocatori che fino ad ora non avete mai partecipato a questo concorso le poche e semplicissime regole. La prima da tenere a mente è che a differenza degli altri giochi a cui potreste essere abituati in questo caso non dovrete scegliere una sola combinazione di numeri su cui puntare, ma saranno due le protagoniste di questo sorteggio: da un lato una cinquina che comprenda numeri solamente tra l’1 e il 50 e dall’altro una coppia – che qui vengono chiamati ‘Euronumeri’, caratteristica unica di questo concorso – che arrivi al massimo fino al 12.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 6 Dicembre 2024

Il costo dell’Eurojackpot ammonta a solamente 2 euro grazie ai quali potreste vincere (ovviamente con probabilità fortemente variabili tra loro) uno dei 12 ricchissimi premi in palio: di fianco al jackpot – che vale la pena ricordarvi ancora una volta che ammonta a dei fantastici 19 milioni di euro – ci saranno bottini tendenzialmente variabili tra un massimo quasi sempre garantito di almeno 200mila euro (con 5+1 simboli indovinati) e un minimo che vi garantirà almeno 10 ottimi euro se indovinaste solamente – con la combinazione 2+1 – tre numeri!