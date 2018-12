Farmacie di turno aperte a Capodanno/ Roma e Milano: elenco completo, orari e info (31 dicembre e 1 gennaio)

Quali sono le farmacie aperte a Capodanno? Nelle giornate festive c’è poca voglia di uscire di casa per immergersi nel freddo, ma talvolta diventa indispensabile. E allora è importante sapere dove andare per evitare di girare a vuoto in macchina cercando la caratteristica croce verde nella speranza di trovare una farmacia aperta. Un virus intestinale, una febbre improvvisa o un’indigestione post-pranzi e cene potrebbe spingervi alla disperata ricerca di un farmaco specifico. E allora proviamo ad ovviare a questi problemi con una liste delle farmacie aperte da consultare in anticipo prima di uscire di casa. Sicuramente un colpo di telefono è sempre la scelta migliore per evitare di incappare in spiacevoli chiusure impreviste o cambiamenti di orari. Nel caso in cui non vi sia risposta, potete provare a cercare l’esercizio a voi più vicino. Per quanto riguarda Roma, Federfarma mette a disposizione un moto di ricerca che fornisce i risultati a seconda del municipio di appartenenza o che interessa.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia.

FARMACIE DI TURNO APERTE A MILANO: LISTA APERTURE

La salute, per fortuna o meno, non va in vacanza. Con l’arrivo di dicembre si rischia di essere colpiti dai tipici malori invernali per i quali può essere necessario ricorrere ad un farmaco e cure specifiche. Trovare le farmacie aperte a Capodanno può essere un’impresa, ma Federfarma Lombardia ha messo a disposizione un portale che funziona come un motore di ricerca per individuare quelle aperte. Il funzionamento è semplice: compilando i campi, si ottengono i risultati in tempo reale e per il giorno selezionato. Quando si seleziona poi la farmacia, si accede a ulteriori informazioni per raggiungere la farmacia di interesse. A titolo esemplificativo, si riportano i primi dieci risultati di ricerca delle farmacie aperte a Capodanno a Milano secondo impostazioni generiche. Società cooperativa farmaceutica Duomo, Farmacia Foglia, Sanitas e Ticinese ad esempio sono aperte l’ultimo giorno dell’anno dalle 08:30 alle 20:00, mentre Ferrarini, Solferino e Boccaccio prevedono aperture serali, quindi dalle 20:00 alle 08:30.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA