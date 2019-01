SALDI INVERNALI 2019 AL VIA/ Calendario, le date regione per regione: consigli e indicazioni

A breve sarà dato il via ai saldi invernali 2019 con la possibilità di andare a fare degli acquisti davvero molto interessanti. Il calendario ci parla della partenza attorno al 2 gennaio, anche se in alcune regioni questa sarà attorno al 5. I saldi andranno poi avanti fino al 28 febbraio nella maggior parte dei casi prolungandosi a volte fino all’inizio di marzo ed eccezionalmente in alcune regioni addirittura alla fine del mese. Tra i consigli c’è quello di tenere sempre sotto gli occhi il cartellino dei capi dove deve essere sposto per legge anche il prezzo precedente, quello pre-saldi per capirci. Attenzione però ai negozianti scorretti, quelli che tendono a maggiorare i prezzi per poi effettuare uno sconto che in realtà non esiste, per questo è consigliabile recarsi nei negozi anche prima dei saldi per fare il confronto. Tra le regole poi che gli esercenti dovranno seguire c’è quella di accettare bancomat e carta di credito senza nessun prezzo caricato sopra. (agg. di Matteo Fantozzi)

Clicca qui per il calendario con le date regione per regione

CONFESERCENTI: “OGNI ITALIANO SPENDERÀ DAI 122 EURO IN SU”

E’ tutto pronto per i saldi invernali 2019: da domani, 2 gennaio 2019, partiranno gli sconti in tutta Italia. Vi abbiamo riportato il calendario regione per regione, ed arrivano i primi dati previsionali: secondo quanto riporta Confesercenti, il 47 per cento degli italiani ha deciso di spendere 122 euro a persona. Secondo Confcommercio, invece, l’esborso pro capite sarà di 140 euro. L’adesione di negozianti e consumatori ai saldi invernali sarà particolarmente alta: circa 280 mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda e prodotti tessili, mentre un cliente su due approfitterà del primo grande appuntamento commerciale dell’anno per effettuare almeno un acquisto, evidenziano i colleghi di Tg Com 24.

SALDI INVERNALI 2019: IN BALLO 5 MILIARDI DI EURO

Roberto Manzoni, presidente di Fismo Confesercenti, ha commentato: «Quest’anno gli sconti di partenza saranno più alti della media e l’assortimento molto ampio, visto il meteo incerto che ha caratterizzato la stagione invernale. Per i consumatori sarà meglio del Black Friday, con un periodo di sconti più lungo e tutti i vantaggi del negozio tradizionale». Confcommercio spiega che i saldi interessano più di 15 milioni di totale: in ballo 5 miliardi di euro, con un spesa media per famiglia di 325 euro. Insomma, dati che vanno in controtendenza rispetto al Codacons: «I saldi invernali non basteranno a risollevare le sorti del commercio. Si preannuncia un flop per le vendite perché da un lato la data di partenza delle promozioni al termine delle feste natalizie e di Capodanno è assolutamente inadeguata, avendo le famiglie già svuotato i portafogli tra regali e spese alimentari; in secondo luogo i consumatori hanno modificato profondamente le proprie abitudini, spostando gli acquisti verso l’e-commerce che registra crescite delle vendite a due cifre e che può godere di sconti liberi tutto l’anno», aveva spiegato Carlo Rienzi.

LE DATE E IL CALENDARIO

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – primo marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – primo marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio



