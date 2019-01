Monza, trova un portafogli con 35mila euro: restituito/ La storia di Cinzia Lazzaroni, la più onesta d’Italia

Ha trovato un portafogli con dentro 35mila euro in contanti, ma invece di tenerli per se ha deciso di consegnarlo subito. L’episodio riportato da diverse testate giornalistiche, a cominciare dal Corriere della Sera, ha come splendida protagonista una giovane ragazza di 32 ani, tale Cinzia Lazzaroni, da ieri la ragazza più onesta di Monza se non d’Italia. Nella serata di giovedì 10 gennaio, mentre si trovava nel parcheggio del supermercato Unes di via Marsala, ha notato un portafogli gonfissimo, pieno di soldi: all’interno vi erano 35mila euro. Il pensiero di appropriarsi di quella cifra enorme, con cui avrebbe potuto togliersi molte soddisfazioni, non l’ha nemmeno sfiorata, e insieme alla sorella Laura ha immediatamente deciso di consegnare il bottino alla cassiera del supermercato senza neanche contare le banconote al suo interno. «Erano circa le 20 – le parole riportate da MonzaToday – e stavo andando a fare la spesa con mio figlio quando lui ha visto un portafogli a terra. Mi sono chinata, ho visto che era colmo di soldi e l’ho consegnato alla cassiera».

A quel punto il portafogli è arrivato al direttore dell’Unes, e poi alla polizia di Monza, che è riuscito a rintracciare in breve tempo il legittimo proprietario, un giovane imprenditore brianzolo. Stando a quanto emerso, quei 35mila euro sarebbero i risparmi dello stesso ragazzo, che dopo essersi trasferito di recente in una villetta isolata e senza sistema di allarmi, aveva deciso di portare con se l’ingente somma perché si sentiva più al sicuro. Quando il portafogli è stato riconsegnato al giovane, questi è scoppiato a piangere dalla gioia, ormai convinto che quei soldi gli erano stati sottratti in maniera illecita, rubati mentre stava facendo la spesa. Una vicenda senza dubbio dal lieto fine, a sottolineare che le persone oneste sono ancora fortunatamente presente fra di noi. La 32enne Cinzia, che gestisce una tabaccheria in via Felice Cavallotti insieme alla famiglia, avrebbe potuto intascarsi i soldi per una vacanza, una macchina, dei vestiti, dei regali al figlio, e invece, conscia che chi li aveva persi probabilmente stava patendo le pene dell’inferno, ha deciso di non intascarsi nemmeno un centesimo.

