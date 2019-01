TABACCAIA 90ENNE FA ARRESTARE RAPINATORE/ Marcianise, bandito messo in fuga dall’anziana: com’è andata

Tabaccaia 90enne fa arrestare rapinatore: è successo a Marcianise, dove la signora Angela Piccolo, non ha voluto proprio saperne di consegnare l’incasso della sua giornata di attività al malvivente che le si è parato di fronte minacciandola con un coltello nel corso di una rapina. La donna, che gestisce a Marcianise (Caserta) la tabaccheria di famiglia da più di mezzo secolo, e per questo è molto conosciuta in città, ha dimostrato che si può avere i riflessi pronti anche quando la soglia della terza età la si è varcata da un pezzo. Come riportato da La Repubblica, infatti, è stata proprio la tabaccaia a mettere in fuga il criminale che intanto agitava il coltello. Come ha fatto? Ha usato le poche “armi” che una donna della sua età poteva sfoggiare: nessuna pistola, nessuna colluttazione. La signora Angela Piccolo si è messa ad urlare con tutto il fiato che aveva in gola: e deve averlo fatto bene, se è vero che proprio un passante ha dato l’allarme…

TABACCAIA 90ENNE METTE IN FUGA RAPINATORE

A tu per tu con il rapinatore che brandiva un coltello, la signora Angela Piccolo, che gestisce una delle tabaccherie più antiche di tutte la Campania, è dunque riuscita ad informare la polizia di quanto stava accadendo all’interno del suo locale grazie all’aiuto di un passante. D’altronde già il mese scorso la donna aveva subito una rapina e questa volta aveva deciso di non restare a guardare. Sul posto è intervenuta prontamente una volante del locale Commissariato della Polizia di Stato, che dopo qualche ricerca è riuscita a fermare il bandito. Ed è stata proprio la 90enne, grazie alla sua testimonianza, a riconoscere il rapinatore e a consentirne l’arresto. La donna ha ricevuto i complimenti anche da parte del sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, che ha dichiarato:”Una cittadina esemplare e coraggiosa. Con la sua azione dà lezioni ad ognuno di noi“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA