Cesare Battisti arrestato in Bolivia/ Ultime notizie, termina la fuga dell’ex Pac: ora l’estradizione

E’ terminata la latitanza di Cesare Battisti. L’ex terrorista di sinistra è stato arrestato dopo quasi un mese di fuga nelle scorse ore. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, Battisti si era rifugiato in Bolivia, ma una squadra dell’Interpol è riuscito a scovare il suo nascondiglio, arrestandolo. L’ex membro del Pac, i Proletari Armati per il Comunismo, era ricercato dalle autorità brasiliane dal 14 dicembre, da quando cioè il governo aveva diramato un mandato d’arresto per la successiva estradizione in Italia. Di lui si erano perse le tracce già da novembre, dopo che aveva abbandonato in fretta e furia la sua residenza brasiliana, per scappare altrove. Vi erano forti sospetti che Battisti potesse essere fuggito all’estero, e così è stato: le autorità lo hanno ritrovato con una barba finta e un documento brasiliano con i suoi dati; all’arresto l’ex terrorista non ha opposto resistenza e si è lasciato ammanettare senza dire una parola.

CESARE BATTISTI ARRESTATO IN BOLIVIA

Si chiude così una lunghissima pagina della cronaca nera italiana, iniziata negli anni settanta, quando lo stesso Battisti aveva commesso due omicidi, partecipando attivamente ad altri due, e ricevendo una pena in contumacia pari a quattro ergastoli. Battisti aveva però lasciato subito l’Italia, conscio che il Belpaese per lui significava solamente la galera, rifugiandosi dapprima in Francia, protetto dalla “dottrina Mitterrand”, secondo cui Parigi non avrebbe valutato “la possibilità di non estradare cittadini di un Paese democratico autori di crimini inaccettabili”. Quindi, dal 2004, il trasferimento in Brasile, con la successiva richiesta di estradizione del 2009, bocciata però dall’allora presidente Lula, che il 31 dicembre del 2010 gli concesse anche lo status di rifugiato. Il quadro è mutato con l’insediamento del presidente Michel Temer, che ha fatto ribaltare la precedente decisione di Lula, diramando il mandato di arresto e poi di estradizione per l’ex militante comunista. Il resto, è storia delle ultime settimane.

